Врачи подсказали, как уберечься от сердечного приступа

Медики предупредили о продуктах, повышающих риск инсульта.Ученые из Йельского университета выяснили, что отказ от употребления в пищу продуктов с высоким содержанием трансжиров позволяет снизить риск инсульта и сердечного приступа.Исследователи сделали такой вывод на основе изучения статистики госпитализации в штате Нью-Йорк за 2002-2013 годы. Там, где люди ограничили употребление трансжиров, число пациентов с сердечным приступом и инсультом сократилось на шесть процентов.«Исключение из рациона трансжиров может значительно снизить риск возникновения инсульта и сердечного приступа… Запрет трансжиров на государственном уровне может стать настоящей победой для миллионов людей», — заявил один из авторов исследования.Трансжиры, содержащиеся в чипсах, крекерах, жареной пище и хлебобулочных изделиях, считаются весьма опасными, поэтому многие организации здравоохранения, включая ВОЗ, рекомендуют полностью отказаться от продуктов с их содержанием. Американские власти предпринимают попытки сократить употребление населением в пищу трансжиров.