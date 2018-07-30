Эти продукты не стоит есть в первой половине дня

Диетологи решили перевернуть представления людей о том, что нужно есть с утра и рассказали о самом вредном завтраке на «голодный желудок».Выяснилось, что натощак не рекомендовано употреблять шоколад, бутерброды с копченой колбасой, воду с лимоном или свежевыжатый сок.Врачи объясняют, что сразу после сна не нужно нагружать желудок острой и копченой пищей, так как ингредиенты этих продуктов раздражающе действуют на слизистую оболочку пищеварительного тракта. Если пренебречь этим советом, то существенно увеличивается вероятность появления воспаления в желудке, сопровождающего болевыми ощущениями.Морсы или свежевыжатые соки вредно пить натощак, если они к тому же кислые. Кислая среда стимулирует поджелудочную железу вырабатывать еще больше пищеварительных ферментов, при этом переваривать им нечего. Из-за этого часто появляется тошнота, понос, газообразование и тяжесть в правом подреберье. То же может произойти, если с утра выпить воду с лимоном или укусом, но если раствор будет слишком концентрирован, то велик риск еще и получить ожог пищевода.Медики не рекомендуют есть на голодный желудок сладости. Это не только провоцирует сильный аппетит, но и способствует выбросу в кровь огромного количества инсулина. Пить алкогольные напитки с утра вредно, говорят врачи, но только если до этого человек ничего не ел.Из-за быстрого всасывания алкоголя, человек быстро пьянеет, а само спиртное может провоцировать появление гастрита и язвы. Те же болезни можно получить и при уплотнении кофе на голодный желудок, так как этот напиток провоцирует выработку соляной кислоты, раздражающей стенки желудка.