Жажда и усталость: ранние симптомы диабета, которые нельзя игнорировать
Диабет чрезвычайно распространен, и более 20% больных даже не подозревают о своем недуге. Большинство граждан, которые находятся в состоянии преддиабета, как правило, не принимают никаких мер для предотвращения заболевания. Поэтому медики рассказывают, каким образом распознать симптомы недуга, чтобы сохранить здоровье.
Запах
Организм страдает от дегидратации при диабете, что приводит к недостатку слюны и ощущению сухости во рту. Грозит это тем, что налет в ротовой полости разрастается, провоцируя неприятный запах. Также к подобному симптому способен привести кетоз, из-за чего запах изо рта кажется резко сладким или фруктовым.
Жажда
Чтобы привести в норму нарастающее содержание в крови сахара, организм требует воды, поэтому люди с диабетом часто сталкиваются с жаждой. Многие предпринимают попытки утолить ее посредством газировки или соков, чего делать нельзя, поскольку такие напитки лишь повышают в крови уровень сахара.
Зрение
При развитии диабета у женщин может наблюдаться внезапное снижение зрения, что происходит по причине скопления жидкости в глазной линзе. При снижении уровня сахара в крови до нормальных показателей проблема уйдет. При первых признаках ухудшения зрения следует отправиться к офтальмологу, но при этом также стоит получить консультацию эндокринолога.
Микротравмы
Чувствительность конечностей резко снижается при диабете, что часто приводит к повышенному числу микротравм. При этом значительный уровень холестерина в паре с кровяным давлением мешают заживлению повреждений.
Судороги
Многие пациенты, столкнувшиеся с диабетом II типа, отметили, что в начале болезни ощущали странные покалывания в ногах, онемение и “мурашки”. Медики поясняют, что такой симптом может быть связан с оттоком крови от конечностей, а со временем это способно повредить нервы и кровеносные сосуды.
Усталость
Поскольку организм теряет способность получать энергию из глюкозы при диабете, любое движение может приводить к упадку сил. При наличии данного симптома нужно как можно скорее обратиться к врачу.Похудение Необъяснимое похудение может быть симптомом диабета, когда организм оказывается не в состоянии получать должные объемы энергии из глюкозы, поэтому перерабатывает мышцы и жир. Если внезапно сожглось около 10 кг веса, это является веским поводом последовать к врачу.
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Добавил klava в категорию Кардиология
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