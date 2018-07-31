Жажда и усталость: ранние симптомы диабета, которые нельзя игнорировать

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Организм теряет способность получать энергию из глюкозы.Диабет чрезвычайно распространен, и более 20% больных даже не подозревают о своем недуге. Большинство граждан, которые находятся в состоянии преддиабета, как правило, не принимают никаких мер для предотвращения заболевания. Поэтому медики рассказывают, каким образом распознать симптомы недуга, чтобы сохранить здоровье.ЗапахОрганизм страдает от дегидратации при диабете, что приводит к недостатку слюны и ощущению сухости во рту. Грозит это тем, что налет в ротовой полости разрастается, провоцируя неприятный запах. Также к подобному симптому способен привести кетоз, из-за чего запах изо рта кажется резко сладким или фруктовым.ЖаждаЧтобы привести в норму нарастающее содержание в крови сахара, организм требует воды, поэтому люди с диабетом часто сталкиваются с жаждой. Многие предпринимают попытки утолить ее посредством газировки или соков, чего делать нельзя, поскольку такие напитки лишь повышают в крови уровень сахара.ЗрениеПри развитии диабета у женщин может наблюдаться внезапное снижение зрения, что происходит по причине скопления жидкости в глазной линзе. При снижении уровня сахара в крови до нормальных показателей проблема уйдет. При первых признаках ухудшения зрения следует отправиться к офтальмологу, но при этом также стоит получить консультацию эндокринолога.МикротравмыЧувствительность конечностей резко снижается при диабете, что часто приводит к повышенному числу микротравм. При этом значительный уровень холестерина в паре с кровяным давлением мешают заживлению повреждений.СудорогиМногие пациенты, столкнувшиеся с диабетом II типа, отметили, что в начале болезни ощущали странные покалывания в ногах, онемение и “мурашки”. Медики поясняют, что такой симптом может быть связан с оттоком крови от конечностей, а со временем это способно повредить нервы и кровеносные сосуды.УсталостьПоскольку организм теряет способность получать энергию из глюкозы при диабете, любое движение может приводить к упадку сил. При наличии данного симптома нужно как можно скорее обратиться к врачу.Похудение Необъяснимое похудение может быть симптомом диабета, когда организм оказывается не в состоянии получать должные объемы энергии из глюкозы, поэтому перерабатывает мышцы и жир. Если внезапно сожглось около 10 кг веса, это является веским поводом последовать к врачу.