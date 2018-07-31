Эта популярная каша убережет от многих болезней

Овсянка – кладязь витаминов (особенно группы В), минералов, органических кислот, сложных углеводов, белка, протеина и клетчатки.Пользу этого продукта переоценить невозможно.Диетологи считают, что регулярное употребление этой каши благотворно влияет на похудение, помогая без вреда для организма избавиться от лишнего веса (вместе с регулярными физическими нагрузками и здоровым питанием).Даже небольшая порция овсянки поможет минимум на пару часов забыть о чувстве голода, которое преследует худеющих регулярно. А все благодаря медленному усвоению питательных веществ, содержащихся в овсянке.Употребление этой каши также снижает уровень холестерина, что уменьшает риск образования тромбов.Благодаря обволакивающему и противовоспалительному действию, овсянка благоприятно воздействует на стенки желудка и устраняет желудочные боли.Помимо этого, овсянка понижает уровень сахара в крови, поэтому в обязательном порядке входит в меню диабетиков.Цельнозерновой овес включает антиоксиданты, очищающие организм и свободные радикалы, которые полезны для работы сердечно-сосудистой системы, а также предупреждает развитие онкологии.Кальций и фтор, которые входят в состав овсяной каши, способствуют укреплению костей и опорно-двигательного аппарата. Биотин помогает устранить мышечные боли.Овес также благоприятно влияет на работу печени, почек и щитовидной железы.Овсянка, среди прочего, включает цинк, необходимый для поддержания иммунитета, улучшения обмена веществ, а также защиты от инфекций.Магний улучшает работу нервной системы, умственную деятельность, память и внимание.Съедая тарелку овсянки за завтраком, можно нормализовать ночной сон, поскольку она способствует увеличению выработки серотонина и мелатонина.Добавим, что овсянка противопоказана больным целиакией, характеризующейся непереносимостью глютена.