Частая отрыжка: 8 возможных причин отхождения газов из пищевода или желудка

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В отрыжке нет ничего необычного или ненормального. Но только в том случае, если это не происходит слишком часто.Отрыжка позволяет организму естественным путем избавиться от излишка газов, образующихся в результате работы пищеварительной системы. Однако некоторые люди отрыгивают чаще, чем им бы хотелось, по целому ряду причин.Если вас начала беспокоить отрыжка (например, вы чувствуете дискомфорт или горечь), то, возможно, это ваше тело пытается сообщить вам о наличии некоторых внутренних проблем, которые нельзя игнорировать.Прежде всего, обратите внимание на то, как вы едите. Торопясь, человек может заглатывать слишком много воздуха вместе с едой. После чего пищеварительная система избавляется от его излишков с помощью отрыгивания.Если вы являетесь большим поклонником жевательной резинки или часто используете соломинку для напитков, то также можете столкнуться с проблемой частой отрыжки.Чтобы решить проблему, начните тщательно пережевывать. Сосредоточенность во время приема пищи принесет пользу вашему здоровью и улучшит работу пищеварительной системы.1. Определенные продуктыНекоторые продукты содержат в своем составе сложные углеводы, которые требуют дополнительного времени и больших усилий для переваривания. Они становятся причиной избыточного газообразования в желудке и вызывают частые отрыжки.Это не значит, что вам нужно избегать такой пищи, но вы должны употреблять ее с умом.Чрезмерное потребление некоторых продуктов может вызывать дискомфорт, вздутие живота и отрыжку.Вот список овощей, которые вызывают повышенное газообразование:бобы;белокочанная капуста;спаржа;цветная капуста;брокколи;брюссельская капуста.А вот "опасные" фрукты, содержащие сорбит (фруктовый сахар), который организму трудно переваривать в большом количестве:яблоки;персики;чернослив;изюм;абрикосы;груши.2. Расстройство желудкаОдной из распространенных причин отрыжки является диспепсия (несварение). Это не слишком серьезная проблема, которая может быть вызвана обычным перееданием или слишком большим количеством несовместимых продуктов.Если желудок не может правильно переварить пищу, она задерживается в кишечнике и начинает бродить, вызывая отрыжки с неприятным запахом.Избавиться от проблемы поможет чай с фенхелем или имбирем.3. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)Одной из причин хронической отрыжки может быть ГЭРБ - дисфункция мышцы в конце пищевода, из-за которой содержимое желудка повторно забрасывается в пищевод. Это состояние вызывает чрезмерную отрыжку и нуждается в лечении.4. Непереносимость пищевых продуктовЕсли отрыжка - не единственный симптом, который вас беспокоит, то ее причиной может быть непереносимость пищи. Это состояние часто сопровождается вздутием живота, желудочными коликами и плохим запахом изо рта. Наличие таких симптомов может указывать на целиакию или непереносимость лактозы.Важно проконсультироваться с врачом и выяснить, какие продукты не принимает ваше тело, чтобы исключить их из своего рациона.5. Пептическая язваЧрезмерная отрыжка, постоянный голод и вздутие живота могут указывать на развитие язвенной болезни. При этом заболевании пищеварительные соки разъедают стенки желудка и двенадцатиперстной кишки (сегмента тонкого кишечника).Проконсультируйтесь с врачом, чтобы своевременно начать лечение.6. Гиардиаз / ЛямблиозИнфекционное заболевание тонкой кишки, вызывываемое микроскопическим паразитом Giardia lamblia, называется гиардиазом (или жардиазозом). Оно часто сопровождается такими симптомами, как повышенный метеоризм, вздутие живота и отрыжка.7. ГастропарезЕще одна распространенная причина чрезмерной отрыжки. При этом расстройстве мышечная оболочка желудка слишком слаба, поэтому пища перемещается / эвакуируется из желудка дольше положенного. К сожалению, это состояние никак не лечится, однако его можно регулировать с помощью специальной диеты.8. ГастритЭта болезнь ЖКТ также может заставить вас отрыгивать чаще, чем обычно. Помимо этого, признаками гастрита являются боли в животе, общее расстройство пищеварения, изжога, тошнота, икота и темный стул.Если вы заметили у себя вышеперечисленные симптомы, обязательно посетите гастроэнтеролога как можно скорее.Как-то немецкий философ Людвиг Фейербах сказал: "Человек есть то, что он ест!" Корректировка ваших предпочтений в еде и улучшение качества пищи - важный шаг на пути к улучшению здоровья пищеварительной системы.Однако, если вы питаетесь правильно, чрезмерная отрыжка продолжает вас беспокоить, то не откладывайте визит к врачу!