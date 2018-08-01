8 главных вопросов об аритмии

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Многие из нас ничего не знают об этом распространённом сердечно-сосудистом заболевании и не могут оценить риски для себя и своих близких. Стоит исправить ситуацию.Аритмия — это изменения нормальной частоты, регулярности и источника возбуждения сердца. Кроме того, к аритмии также относятся расстройства проведения импульса.Учащённое сердцебиение — это аритмия?Не любое учащённое сердцебиение можно отнести к аритмии. Повышение частоты сердечных сокращений (ЧСС) возможно и в норме. Например, сердце начинает биться чаще при эмоциональных или физических нагрузках, это ощущение знакомо каждому: прилив любви, стресс или испуг, бег по лестнице или плавание.Как определить аритмию? Можно ли диагностировать её самому по явным признакам?Чтобы узнать это, нужно «поймать момент» и сделать электрокардиографию в момент приступа. По ней оценивается частота и регулярность ритма, источник его возникновения, правильность проведения импульса сердца.Поэтому для определения аритмии нужно обследование у кардиолога. Врач оценивает общее состояние пациента и использует инструментальные методы — электрокардиограмму (ЭКГ) или холтеровское мониторирование ЭКГ. Для последнего обследования пациент в течение продолжительного времени носит портативный аппарат на поясе или на ремне через плечо, чтобы зафиксировать ЭКГ в условиях повседневной физической активности. Полученная информация даёт возможность врачу сделать выводы и после этого при необходимости определить дальнейшую тактику лечения.Может ли аритмия протекать без симптомов?Да, возможно наличие бессимптомной аритмии. Бессимптомная аритмия может быть пароксизмальной (приступообразной) и постоянной, когда мерцание предсердий сохраняется годами. Поэтому, даже при хорошем самочувствии в целом, нерегулярный ритм — повод проконсультироваться с врачом.Насколько опасна аритмия?У разных видов аритмий различный прогноз — от безопасного до жизнеугрожающего. Кроме того, на прогноз влияет и наличие или отсутствие структурных заболеваний сердца, наличие сопутствующих заболеваний. Более того, одна и та же аритмия у разных пациентов может иметь разный прогноз, поэтому оценка риска должна проводиться врачом в каждом конкретном случае.Почему может появиться аритмия?У возникновения аритмии может быть множество причин. В их числе:-врождённые или приобретённые заболевания сердца;-артериальная гипертензия;-нарушения электролитного баланса;-нарушения гормонального статуса;-наличие сопутствующих заболеваний;-вредные привычки.Все эти факторы могут служить причиной возникновения нарушений ритма и проводимости сердца.Что я могу сделать для профилактики аритмии?Основной профилактикой возникновения аритмии служит здоровый образ жизни. Здесь всё просто:-здоровое питание;-отсутствие вредных привычек;-умеренные физические нагрузки;-поддержание индекса массы тела (ИМТ) в норме — 20-25. Рассчитать свой ИМТ можно по формуле: вес в кг / (рост в м)?.Соблюдение этих условий способствует правильной работе сердца. Конечно, этим лучше не ограничиваться: важно регулярно проходить диспансеризацию и обязательно обращаться к врачу при тревожных симптомах.Как лечат аритмию?Сегодня аритмию лечат разными методами. Расскажем о двух основных.Консервативный, он же медикаментозныйНазначается приём препаратов для устранения аритмии или профилактики осложнений, возникающих вследствие заболевания. В некоторых случаях требуется пожизненный приём лекарств.ХирургическийЕсть и хирургический малотравматичный способ лечения. Например, при тахиаритмии (приступы частого сердечного ритма) применяется радиочастотная абляция. Технологии почти как в фантастическом фильме: через прокол сосуда на бедре к сердцу проводится тонкий катетер, при помощи рентгена происходящее отображается на экране специального аппарата в виде 3D-модели сердца. Врач ищет аномальную зону проведения импульса, а потом разрушает эту точку током радиочастоты.В обратном случае — редкого сердечного ритма — лечение заключается в имплантации электрокардиостимуляторов, которые выполняют функцию ритмовождения. Электрокардиостимуляторы посылают индивидуально установленные и дозированные импульсы сердечной мышце, благодаря чему сердце работает в диапазоне естественного ритма.При жизнеугрожающих аритмиях используются имплантируемые приборы — кардиовертеры-дефибрилляторы. При угрозе жизни они производят электрический разряд и восстанавливают нормальную сердечную деятельность. Некоторые из этих аппаратов даже помогают избежать пересадки сердца.Лечение, конечно, назначается врачом в зависимости от точного диагноза и общего состояния пациента.