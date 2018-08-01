Врачи рассказали, какие напитки вредны для сердца

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Кардиологи США заявили об опасности ежедневного употребления диетических напитков из-за содержания подсластителей.Многие крупные бренды в наличие у которых имеется диетическая газировка, продвигают свой продукт под предлогом менее вредного для здоровья. Однако проведенные исследования подтвердили, что в таких напитках используются искусственные подсластители, которые после распада на элементы, в желудке, увеличивают риск сердечных заболеваний и инсульта в три раза.Так же, если употреблять это каждый день, то риск развития нейродегенеративных заболеваний так же увеличивается в разы.Самыми опасными напитками являются содержащие в себе аспартам, после попадания в организм оно распадается на ядовитые соединения, по сравнению с которыми средства для сантехники покажутся пустяком.