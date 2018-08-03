Если болит плечо. Пройдет само или идти к врачу

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Чувствуете боль, но не идете к врачу, думая, что, в конце концов, само пройдет? Если боль длится более двух недель, то стоит посетить ортопеда.Может мучить боль, когда двигаетесь и когда вы лежитеНаиболее частой причиной синдрома болевого плеча являются неправильная осанка и длительная перегрузка этого сустава. Стоит отметить, что женщины после 45 года жизни наиболее подвержены такой патологии и часто обращаются с этой проблемой к ортопедам. Это заболевание развивается у дам, в основном из-за образа жизни и, как правило, появляется обострение с течением лет. Способствуют ему, в частности, ношение сумок на одном плече и выполнение однообразных действий с поднятыми руками (например, мытье окон).Где и как болитБоль в плече редко когда бывает постоянной, иногда исчезает, чтобы внезапно вернуться. Поэтому ею часто пренебрегаем. О начале болезни может свидетельствовать ситуация, в которой не очень сильная боль появляется, когда поднимаем руку и делаем вращательные движения, например, при расчесывании волос. Диапазон движений только слегка ограничен. Плечо может побаливать только в определенных позициях, например, когда лежите на спине. Симптомы могут быть и более неприятные — при любой попытке движения рукой появляется боль или дискомфорт появляется ночью и не дает спать. Боль в плече не всегда развивается медленно, иногда, например, при ушибе приходит внезапно и с самого начала очень сильная.Плечо может болеть в разных местах. Довольно часто люди с хроническим повреждением плеча жалуются на боли, возникающие на высоте плеча, распространяющиеся вниз до локтя и руки. Сохранение боли, как правило, вызывает усугубление проблем с движением рукой, так как во время каждого движения боль нарастает. Реакцией организма на хроническое повреждение плеча становится бурсит и воспаление, что приводит к возникновению значительных ограничений подвижности.Какие исследования сделать?Ультразвуковое исследование (УЗИ) позволяет увидеть состояние тканей, таких как хрящи, связки, сухожилия, суставная сумка, синовиальная мембрана, мышцы. Видна также синовиальная жидкость.На рентгеновском снимке видны костные структуры. При боли в плече, нужно выполнить оба исследования, потому что его причиной могут быть как изменения в мягких тканях, так и в костях.Лечение стоит начать как можно скорееУспех лечения синдрома боли в плече зависит от причины и скорости развертывания соответствующей терапии. Если длительно игнорировать проблему, она может усугубиться.Компрессы и лекарстваВ период, когда боль и недомогания тяжелые, облегчение приносит наложение холодных, например, льда, компрессов, которые не только уменьшают боль, но также помогают уменьшить воспаление. Кроме того, применяются обезболивающие препараты внутрь, а также в гелях или мазях. Если симптомы являются более серьезными, то врач может назначить стероиды.ИммобилизацияВ болевой период дает кратковременное облегчение руки, чтобы мышцы не нагружались непроизвольно, когда движение руки вызывает боль.РеабилитацияКогда острые симптомы исчезли, реабилитация становится основным методом терапии синдрома болезненного плеча. Обычно применяется физиотерапия, то есть двигательные упражнения, их целью, прежде всего, становится закрепление правильного шаблона движений. Кроме того, в случае необходимости, также применяются массаж и физиотерапия, например, ударноволновая, криотерапия.АртроскопияВ некоторых случаях бывает целесообразно ввести местно противовоспалительный и обезболивающий препарат. В случае повреждений сухожилий плеча рекомендуется оперативное лечение.Естественные способыПри боли в плече облегчение принесет проверенный метод бабушек — обкладывание его листьями свежей капусты. Так же будет работать паста из молотого имбиря, обертывание с ней делаем каждый день по несколько минут в течение нескольких недель.