Кушая горстку ягод каждый день, ты снижаешь риск сердечных заболеваний на 40%
Антиоксиданты в ягодах, известные как антоцианы, снижают риск заболеваний сердца, улучшая плотность артерий, снижая кровяное давление и уменьшая воспаление, показал обзор 25 исследований. 1-2 порции черники, малины или клубники в день обеспечивают организм достаточным количеством антоцианов.
Важно понимать, что антоцианы более сильно влияют на организм молодых людей, чем на людей старшего возраста.
Исследование, проведенное британскими учеными, показало связь между низким потреблением фруктов в 16% случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в развитых странах.
Другие исследования показывают, что несбалансированная и бедная на микроэлементы диета является основной причиной таких смертельных случаев во всем мире.
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