Кушая горстку ягод каждый день, ты снижаешь риск сердечных заболеваний на 40%

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Употребление горсти ягод каждый день снижает риск смерти от сердечных заболеваний на 40 процентов. Об этом говорят новые исследования от ученых из Университета Восточной Англии, Великобритания.Антиоксиданты в ягодах, известные как антоцианы, снижают риск заболеваний сердца, улучшая плотность артерий, снижая кровяное давление и уменьшая воспаление, показал обзор 25 исследований. 1-2 порции черники, малины или клубники в день обеспечивают организм достаточным количеством антоцианов.Важно понимать, что антоцианы более сильно влияют на организм молодых людей, чем на людей старшего возраста.Исследование, проведенное британскими учеными, показало связь между низким потреблением фруктов в 16% случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в развитых странах.Другие исследования показывают, что несбалансированная и бедная на микроэлементы диета является основной причиной таких смертельных случаев во всем мире.