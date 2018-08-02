Самый опасный продукт для сердца и сосудов определен врачами

Ученые, представляющие лабораторию артериальной гипертонии ГУ «РНПЦ Кардиология», заявили о том, что из всех продуктов в рационе на сердце и сосуды человека наиболее губительно влияет соль. Для снижения рисков возникновения болезней сердца научные специалисты рекомендовали тщательно контролировать количество съедаемой за день соли.Медицинские эксперты подчеркивают: суточный уровень употребления соли не должен превышать пяти граммов. Придерживаясь данного принципа, можно добиться снижения риска летального исхода от ишемической болезни сердца почти на 30%.В то же время, отмечают исследователи, соли современные люди едят слишком много - в среднем человек употребляет порядка двенадцати граммов в день. Особую опасность в этом плане предстают собой разнообразные чипсы, сухарики и закуски к пиву, в которых обычно содержится чрезмерное количество соли, «убивающей» сердце и сосуды.Имеющиеся сегодня научные данные говорят о том, что слишком активное потребление соли провоцирует развитие артериальной гипертензаии и ухудшает состояние сосудистой ткани, делая ее жесткой и склонной к повреждениям. Недавно исследователи из Женской больницы Бригхэма в Бостоне представили обнаруженное ими доказательство того, что злоупотребление солью тесно связано с увеличением риска преждевременной смерти. При этом ученые отметили, что высокий уровень соли в рационе также может негативно сказываться на состоянии головного мозга.