Есть ли польза от плохого настроения?

Несмотря на то, что такие расстройства настроения, как депрессия и биполярное расстройство (маниакально-депрессивный психоз), представляют собой серьезные психические заболевания и требуют соответствующего лечения, короткие периоды плохого настроения являются нормальной частью человеческой жизни.«Плохое настроение - это временное переживание умеренных негативных эмоций, которые мы все регулярно испытываем в повседневной жизни. Они могут быть вызваны различными повседневными негативными ситуациями, но, как правило, люди не осознают, что именно является источником их плохого настроения», - говорит Джозеф Пол Форгас (Joseph Paul Forgas), профессор психологии австралийского Университета Нового Южного Уэльса (University of New South Wales).Благодаря рекламе или социальным сетям люди ошибочно стали воспринимать счастье как некий товар, как конечную цель или перманентное состояние. В действительности, разочарование, расстройство, тоска и другие формы плохого настроения, являются неотъемлемой частью нашего процесса познания. В некоторых случаях плохое настроение может даже принести определенную пользу.Улучшение памятиНовое канадское исследование показало, что люди с высокой реактивностью (то есть люди, которые сильнее переживают плохое настроение) лучше проходят тесты на память.«Было высказано предположение, что некоторые наши навыки мышления могут действительно выиграть от плохого настроения, потому что плохое настроение побуждает нас к аналитическому мышлению, требуя уделять больше внимания деталям», - говорит ведущий автор исследования Тара МакОли (Tara McAuley) из университета Ватерлоо (University of Waterloo).Несмотря на то, что другие исследования обнаружили аналогичную связь, необходимы еще дальнейшие исследования, чтобы понять, как именно это работает, а для этого необходимо МРТ-сканирование.Усиление креативностиИсследователи полагают, что есть научное объяснение стереотипному образу замученного художника, как и идее о том, что великие шедевры искусства чаще рождаются из негативных эмоций.Возьмем, к примеру, альбом «Слухи» Флитвуд Мак или «Моя прекрасная темная фантазия» Канье Уэста - эти одни из наиболее известных альбомов всех времен и они были созданы, когда их авторы переживали эмоциональное потрясение.«В некоторых случаях сильные негативные эмоции могут создать мощную саморефлексию и усидчивость, что ведет к усилению креативности», - говорится в одном из исследований.Так что в следующий раз, когда вы окажетесь в депрессии, попробуйте воспользоваться этой возможностью, чтобы, например, начать писать или рисовать.Более адекватное суждениеВ нашем мозгу негативные эмоции связаны с наличием угрозы, что способствует повышенной внимательности к нашему окружению, то есть заставляет нас в ходе общения уделять больше внимания социальным сигналам, языку тела и т. д. Этот эффект может помочь вам лучше судить о чьих-то намерениях и действиях, а также заметить, что кто-то пытается обмануть вас.Кроме того, прошлые исследования продемонстрировали несколько неожиданные результаты, связывающие умеренное плохое настроение со склонностью в меньшей степени полагаться на стереотипы в отношении других людей. Люди в хорошем настроении часто склонны к стереотипности суждений, что когнитивные психологи классифицируют, как форму «эвристической обработки».