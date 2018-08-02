Ученые рассказали, почему люди любят мучные продукты и чипсы

Такие продукты, как белый хлеб и картофель оказывают воздействие на те же участки мозга, что и прием наркотиков. Это объясняет причину, по которой так трудно остановиться при поедании хлебных палочек и чипсов. Ученые наблюдали за активностью мозга добровольцев в течение четырех часов после того, как они поели.Выяснилось, то пищевые продукты, такие как белый хлеб и чипсы, которые содержат обработанные углеводы, повышают уровень активности в области мозга, ответственной за зависимость и привыкание. Ученые считают, что результаты исследования могут помочь людям, страдающим от ожирения и переедания, избегать «вредных» продуктов. По мнению ученых, та же область мозга отвечает за наркотическую зависимость, а, следовательно, и продукты питания вызывают привыкание. Исследование показало, что исключение из меню продуктов питания углеводов с высоким гликемическим индексом поможет людям контролировать свой аппетит и не переедать.В ходе исследования измеряли уровень сахара в крови, уровень голода и активность мозга у 12 мужчин с избыточным весом. Ученые давали добровольцам один из двух коктейлей, которые были одинаковы по вкусу и калорийности, но в них содержались углеводы с разным гликемическим индексом. Углеводы с высоким гликемическим индексом быстро усваиваются, что приводит к резкому повышению уровня сахара в крови, за которым следует не менее резкое его падение. Ученые выяснили, что у тех, кто выпивал коктейль с высоким гликемическим индексом углеводов увеличивалась активность участков мозга, отвечающих за аддиктивное поведение. Полученные результаты свидетельствуют о том, что привыкание еды зависит от других факторов, а не от выбора сладких продуктов или жирной пищи.