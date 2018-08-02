Эксперты рассказали, чем хлеб вреден для здоровья

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Ряд специалистов считают, что активное ежедневное употребление хлеба – это фактор скорее неблагоприятный для здоровья современных людей, нежели полезный.Ученые заявили о том, что самая ценная часть при переработке зерна для выпечки хлеба содержится в отрубях, - но они, увы, они обычно не входят в состав хлебной продукции. Зачастую хлеб готовится из пшеничной муки, практически полностью лишенной всех витаминов и полезных микроэлементов в процессе производства.Хлеб из муки высшего и первого сорта почти лишен каких-то преимуществ для здоровья людей, которые не страдают от дистрофии. Он представляет собой сочетание крахмалистых и белковых компонентов, что не полезно для организма, так как становится слишком тяжелой нагрузкой для поджелудочной железы и мешает нормальному пищеварению.Кроме того, в составе хлеба присутствуют дрожжи, сода, соль, сахар, другие добавки, а употребляется хлеб нередко в в неразборчивых сочетаниях - все это однозначно умаляет пользу от его употребления, утверждают исследователи. По их мнению, частое употребление продукта на уровне трех-четырех раз в день может принести скорее вред, чем пользу.«Мы привыкли есть много хлеба каждый день, но от этой привычки следует избавиться», - дали совет врачи.Также они порекомендовали избегать частого употребления хлебных изделий в сочетании с продуктами животного происхождения.«Чтобы переварить получаемые с пищей белки, необходимо много витаминов - С и группы В. Хлеб и другие белковые продукты следует употреблять с овощами, зеленью, соками, обладающими богатым витаминным составом», - поделились мнением эксперты.