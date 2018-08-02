Почему женщинам похудеть сложнее, чем мужчинам?

Неразумно ожидать, что у женщины «накачается» столько же мускулов, сколько у мужчин, но это то, над чем стоит поработать!Почему у мальчикам потеря жировой массы тела дается проще? Есть две основные причины. Первая связана с тем, что мужчинам свойственен несколько более высокий уровень метаболизма, чем женщинам, что позволяет им потреблять больше калорий, теряя при этом одинаковое количество веса. Это частично связано с генетикой, так что в этом отношении вы многое изменить не можете.Вторая причина, по которой мужчины легко теряют жир – это происходит из-за более высокого процента мышечной массы: мышечная ткань является одной из самых метаболически активных тканей в организме.Тип женского тела также стоит учесть: избыток жира в бедрах, ягодицах и нижнем отделе брюшной полости – типичные женские проблемы, такова природа. Жир в этих зонах имеет тенденцию быть самым «упрямым», его нелегко потерять, отчасти из-за того, что клетки, которые контролируют скорость липолиза (расщепления жиров), в организме женщины запрограммированы на то, чтобы сохранить накопленный жир. Помимо этого, эти области на женском теле также обычно отличаются более низким кровообращением.