ТОП-8 смузи для похудения

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Мечтаете похудеть, но не знаете, с чего начать? Нужно в первую очередь пересмотреть своё питание. Помочь в избавлении от лишних килограммов могут смузи. Главное, знать, из чего их делать, чтобы они приносили помощь в похудении. Мода на такие коктейли пришла с Европы, где люди постоянно пьют смузи, причём не только, чтобы похудеть, но и оздоровиться. Эксперты рассказали, в чём польза смузи для похудения, а также лучшие рецепты таких напитков.Польза смузи для похуденияСмузи можно назвать не просто напитком, но и полноценным блюдом, даже десертом или перекусом. Ведь в нём содержится огромное количество полезных микроэлементов и витаминов (в зависимости от состава), что надолго насыщает организм человека и не позволяет голодать несколько часов.Польза смузи зависит, конечно же, от его состава. Но нужно помнить, что для похудения нужно использовать только такие продукты, которые будут приносить такой результат. Например, оптимальным является использование овощей (огурцы, томаты, сельдерей, капуста, болгарский перец, лук и так далее), зелени (кинза, укроп, петрушка, шпинат, базилик, мята, щавель), ягод (крыжовник, клюква, черника, ежевика, земляника, клубника, арбуз, малина, смородина), фруктов (яблоки, вишня, персик, слива, черешня, киви, ананас, лайм и другие цитрусовые, алыча, абрикосы, груши), а также молочных продуктов, натуральных соков, зелёного чая. Не меньше пользы оказывают овсяные хлопья, отруби, семена и орехи, пряности и жгучие приправы, так как они обладают жиросжигающим эффектом.Чтобы смузи был максимально полезным, необходимо не забывать тщательно мыть ингредиенты, вынимая косточки и избавляя овощи и фрукты от кожуры. После этого компоненты складывают в чашу блендера и тщательно измельчают до однородной массы. Конечно, если получилась слишком густая смесь, можно добавить воды или сока (исходя из рецепта). Но помните, что если вы хотите похудеть, то лучше отказаться от компонентов, в составе которых есть сахар.Пить смузи лучше всего в охлаждённом виде. Напиток можно использовать как полноценный завтрак, перекус или десерт — он насытит на долгие часы и подарит максимум полезных веществ.Как похудеть с помощью смузиВыпивая один-два стакана смузи в день вовсе недостаточно для того, чтобы талия стала стройной. Нужно придерживаться определённых правил, если вы хотите достигнуть максимального результата. Коктейли не являются панацеей, но могут помочь.При похудении коктейль не является дополнительным способом получить удовольствие. Чаще всего они достаточно калорийны, поэтому могут быть только в качестве полноценного приёма пищи. Не забывайте также и о том, как питаетесь помимо этих смузи. Важно придерживаться принципов правильного питания, чтобы процесс похудения был запущен на «ура».Обязательно откажитесь от алкоголя, сладких, жирных и калорийных блюд. Включите в свой режим дня физическую нагрузку и спорт, чаще гуляйте и тщательно высыпайтесь. Именно такие методы в комплексе помогут вам сбросить лишний вес.Кстати, разгрузочные дни на смузи оказывают отличный очистительный эффект. Можно проводить их пару раз в неделю, не чаще. Допустимо придерживаться такой диеты и несколько дней подряд, но нужно тщательно следить за своим состоянием здоровья. Потому что не каждый может выдержать такое испытание. В разгрузочные дни можно пить до шести стаканов смузи в сутки. Лучше всего раз в пару часов, чтобы не испытывать сильнейшего стресса и голода. Благодаря такому подходу можно существенно сократить объёмы желудка, наладить обмен веществ и предотвратить сильные приступы голода, что довольно часто становится причиной срывов.Рецепты смузи для похуденияСмузи с овсяными хлопьямиИнгредиенты:Овсяные хлопья - 2 столовые ложки;Банан — 60 граммов;Натуральный йогурт — 100 миллилитров;Любые ягоды или фрукты.Есть несколько методов приготовления этого смузи. Первый: запарить овсянку в небольшом количестве молока или кипятка, после чего смешать со всеми ингредиентами в блендере. Второй: смешать все ингредиенты сырыми. Можно добавить фрукты или ягоды по вкусу. Но добавляя другие ингредиенты, учитывайте и их калорийность, чтобы действительно худеть.Смузи с овсянкой и клубникойИнгредиенты:Клубника — 4 штуки;Бананы — 50 граммов;Овсяные хлопья — 1 столовая ложка;Кефир низкой жирности — 100 миллилитров.Смешайте все ингредиенты в блендере. Для придания аромата можно добавить измельчённые заранее орехи.Шпинатно-банановый смузиИнгредиенты:Банан — 150 граммов;Латук — треть пучка;Шпинат — три больших листа;Стакан воды;Несколько листков мяты.Измельчите все ингредиенты до однородной массы, после чего перелить их в подходящую ёмкость. Коктейль можно дополнить семенами чиа или льна, ягодами годжи или порошком спирулины.Лимонный смузиИнгредиенты:Шпинат — 300 граммов;Лимон — половина плода;Груша — 1 штука;Банан — 1 штука;Вода — 100 миллилитров.Измельчив все ингредиенты до однородности, пейте с наслаждением. При желании можно воду заменить молоком.Смузи из спаржи и сельдереяИнгредиенты:Сельдерей — 100 граммов;Китайская капуста — 100 граммов;Вода — 100 миллилитров;Авокадо — половина плода;Спаржа — четыре стебля.Все ингредиенты необходимо смешать. Если получилось слишком густо, можно добавить ещё немного воды. Стоит помнить, что это один из самых эффективных коктейлей для похудения благодаря своему составу.Яблочный смузиИнгредиенты:Яблоко — одна штука;Шпинат — горсть;Избавьте яблоко от кожуры и косточек, затем измельчите в блендере, добавив горсть шпината. Можно использовать как свежую, так и замороженную зелень.Фруктовый смузиИнгредиенты:Киви — половина плода;Яблоко — одна штука;Грейпфрут — половина плода;Банан — 50 граммов;Кусочек свежего корня имбиря;Стакан охлаждённого зелёного чая;Ложка мёда.Сначала смешайте все фрукты в блендере, после чего добавьте зелёный чай и мёд.Смузи с пророщенной пшеницейИнгредиенты:Стакан кефира;Горсть ягод (по вкусу);Ложка пророщенной пшеницы;Четыре ложки йогурта;Половина ложки мёда.Смешайте все указанные ингредиенты. Помните, что пророщенная пшеница позволяет быстро избавляться от лишних килограммов и насыщает питательными веществами.