5 самых вредных продуктов для сердца

Ученые из Мюнхенского университета утверждают, что основная причина «молодости» и распространенности сердечно-сосудистых заболеваний кроется не только в стрессах, но и в привычных нам всем продуктах. Удивительно, но даже дорогие продукты питания оказались вредны для сердца — проверьте этот список и почистите свой холодильник немедленно.Продукты глубокой прожаркиСразу несколько исследований напрямую связывают потребление жареной пищи (картофель фри, жареный цыпленок и прочие аналогичные снэки) с повышенным риском сердечных заболеваний. Транс-жиры приводят к значительному росту уровня плохого холестерина, притом очень быстро.СахарВообще-то, лучше будет и вовсе отказаться от сахара в любой форме. Доклад, опубликованный в прошлом году журналом JAMA Internal Medicine говорит, что постоянное употребление сахара (даже в небольших количествах) приводит не только к диабету и ожирению, но и сердечным проблемам. Проблема в том, что очень многие люди часто пьют содовую, вроде кока-колы и не воспринимают ее как сладкое — это же напиток! Притом, содержание сахара в подобных продуктах превышает все мыслимые пределы.Копченые колбасыОт всякого рода копченостей ВОЗ рекомендует воздерживаться в принципе. Во-первых, большая часть производителей использует специальные коптильные жидкости, в состав которых входит смертельно опасный формальдегид. Во-вторых, копченые колбасы и тому подобные продукты могут спровоцировать развитие ишемической болезни сердца, притом даже у молодых.МаргаринДиета с высоким содержанием транс-жиров, как мы уже указывали выше, значительно повышает риск сердечных заболеваний. Маргарин, который становится все более распространенным благодаря низкой цене, продукт в этом плане чрезвычайно опасный. Обойдитесь без него — здоровее будете.СольОпасен может быть даже соевый суп, если есть его без меры. В нем, как и во многих других супах, слишком высоко содержание натрия, а соль также негативно влияет на сердце. Если уж вы привыкли к чрезмерно соленым блюдам, то ВОЗ рекомендует не забывать уравновешивать уровень натрия в крови антагонистами: магнием (защищает от болезней сердца и гипертонии в принципе) и калия, который предупреждает инсульты.