Врачи перечислили целебные свойства лимона

Названы девять главных полезных качеств.Едва проникнув в Европу, лимоны сразу же стали чрезвычайно популярны, а прежде не знакомые с таким плодом европейцы окрестили его «индийским яблоком» — по имени далекой родины лимона и по совместительству его главной страны-производителя.Желтый цитрус стал популярен во всем мире, а зона его применение охватывает, кажется, все сферы человеческой жизни: это и кулинария, и парфюмерия, и декоративное искусство, и медицина. В лимоне содержится 64% от суточной нормы главного витамина здоровья — витамина С, и именно на этот фрукт мы должны налегать на пороге весеннего авитаминоза.Эксперты рассказали о 9 целебных свойств лимона, которые непременно убедят вас обратить особое внимание на этот солнечный фрукт.Уход за кожейЛимонный сок, являясь природным антисептиком, поможет вам разобраться с проблемами кожи. Его применяют для облегчения боли при солнечных ожогах и укусах насекомых, а особо эффективно сок лимона борется с акне, черными точками и экземой.Лимон тонизирует кожу и помогает предотвратить ее преждевременное старение. Возьмите в привычку каждое утро выпивать стакан воды с лимонным соком, и через некоторое время увидите, как ваша кожа станет более гладкой, подтянутой и приобретет здоровый блеск. Для закрепления результата пользуйтесь специальным косметическим мылом, содержащим лимонный сок.Белизна зубовЧасто лимоны применяют для отбеливания и укрепления зубов. Кроме того, лимонный сок помогает смягчить зубную боль, а втирание сока в десны поможет остановить их кровотечение и избавит полость рта от неприятного запаха.Используйте лимонный сок в регулярной чистке зубов: добавляйте его в зубную пасту или полощите рот водой с лимоном. Попробуйте натереть внешнюю сторону зубов ломтиком лимона — так вы избавитесь от налета.Если вы жалуетесь на хрупкую эмаль или чувствительные зубы, помните, что лимоны опасны высоким содержанием кислоты, и это далеко не единственный способ отбелить зубы в домашних условиях.Средство от простудыДля профилактики каверзных простудных и других сезонных инфекционных заболеваний лимоны просто незаменимы. Добавляйте ломтики цитруса в чай, пейте сок лимона, а в случае тяжелых заболеваний горла — например, ангине — полощите горло несколько раз в день раствором лимонного сока с морской солью.При простуде или гриппе лимонный сок поможет снизить температуру за счет увеличения потоотделения.Здоровые и блестящие волосыЛимоны зарекомендовали себя как эффективное средство по уходу за волосами. Нанося лимонный сок на кожу головы, вы избавитесь от перхоти и предотвратите нежелательное выпадение волос. А все потому, что в этом цитрусе содержится масса витаминов и эфирных масел, питающих корни волос и укрепляющих их структуру.Лимонные маски подойдут для всех типов волос и сделают их блестящими, а лимонное масло поможет в борьбе с ломкостью волос.Борьба с мозолямиОт затвердевших сухих мозолей прекрасно поможет смесь растертого аспирина с лимонным соком: нанесите ее прямо на мозоль, заклейте пластырем или оберните бинтом, и оставьте на ночь.Если к распаренной ороговевшей коже приложить кусочек лимона и замотать бинтом или надеть плотный носок, за ночь мозоль размягчится и ее легко можно будет удалить пемзой.Лечение болезней дыхательных путейПри кашле, бронхите, ангине, ларингите и даже бронхиальной астме лимон используется еще с давних времен как эффективное лекарственное средство. А будучи еще и богатейшим ресурсом витамина С, лимон помогает облегчить или даже предотвратить гораздо более тяжелые заболевания.При кашле отлично поможет горячая вода с лимоном и медом, при ангине — полоскание горла лимонной водой, а лимонный сок поможет сократить количество приступов при астме, успокаивая дыхательные пути и борясь с раздражителями.Идеальная фигураВсе, кто хотя бы раз в жизни сталкивался с проблемой лишнего веса, прекрасно знают, как действенен лимон в битве за похудение. Кроме того, что он помогает расщеплять жиры и ускоряет метаболизм, он еще и притупляет чувство голода.Рецепт лимонной диеты прост: достаточно выпивать каждое утро натощак воду с большим количеством свежевыжатого лимонного сока (например, 1 лимон на 1 стакан воды), и при этом правильно питаться. Не забывайте также выпивать по стакану воды с лимоном перед каждым приемом пищи: так вы съедите меньше и поможете организму, заранее запустив обмен веществ.Выведение токсинов из организмаЛимон — мочегонное средство. Вместе с лишней жидкостью он выводит из организма токсины. Лимонный сок поможет очистить организм и печень от шлаков и всевозможных вредных веществ.Хороший цвет лица, прекрасное самочувствие и здоровье всех внутренних органов: вот лишь малая часть того, что вы получите, ежедневно употребляя воду с лимонным соком.Изюминка всех рецептовКажется, в погоне за здоровым телом мы совсем забыли о самом главном и неповторимом свойстве лимона — его уникальном вкусе, который позволяет украсить этим фруктом практически все существующие блюда.