Названы признаки, помогающие распознать рак на ранней стадии

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При появлении этих симптомов стоит обратиться к врачу.Даже если некоторые болезни кажутся невинными, но не проходят, то нужно найти их причину. Онкопатология долго развивается незаметно. А когда уже дает симптомы, то часто предполагают совершенно другие заболевания, что затрудняет диагностику.Всегда опасна болезнь, которая появляется внезапно и после лечения не проходит. Не стоит спешить делать вывод, что это сигнал о раке, но чем быстрее узнаете диагноз, тем выше шансы на успешную терапию. Какие симптомы должны насторожить?ПохудениеТревожный сигнал — это снижение веса на 10 процентов или более в течение полугода, если это не связано с изменением образа жизни, диетой, активностью и т. д. Много раков может начинаться таким образом, поэтому вместе с врачом нужно искать причины немотивированного похудения.Утолщение в грудиКогда обнаружили уплотнение под пальцами, всегда надо провериться у онколога. Тревожным станет также изменение внешнего вида железы, например, ее увеличение или уменьшение, покраснение или выделения из соска. Сомнения поможет развеять исследования — маммография, УЗИ и, наконец, биопсия подозрительного утолщения.ОхриплостьЕсли, несмотря на лечение, она постепенно нарастает, то это может быть признаком опухоли гортани. В основном он угрожает курильщикам, они заболевают чаще, чем те, кто не курит. Если такое состояние длится дольше, чем две недели, нужно идти к ларингологу. Это может быть также симптомом рака трахеи или легких.Кровь в стулеТакая ситуация часто связана с геморроем, но любое кровотечение из прямой кишки должно быть проверено. Исследованием, что позволяет исключить рак, является колоноскопия. И можете сделать дома тест на скрытую кровь в кале, готовый комплект купите в аптеке.Боли в костяхЕсли длятся долго, а сопровождают их постоянная усталость, головная боль, субфебрилитет, рецидивирующие инфекции в зимний период и переломы, это могут быть симптомы миеломы — рака крови. Нужно сделать анализ крови. Высокое СОЭ и выше перечисленные симптомы у пожилых людей могут указывать на эту патологию.КашельХронический, продолжающийся дольше, чем 6-8 недель, может быть симптомом болезней бронхов, придаточных пазух носа или легких, включая рак. Рентген грудной клетки позволит выяснить, что стало причиной. Ускорить визит к врачу должно недомогание, сопровождающиеся упорным кашлем, например, с выделением крови, одышкой, свистящим дыханием.Лимфатические узлы — датчики здоровьяОни расположены по всему телу в непосредственной близости от основных органов и кровеносных сосудов. Представляют собой скопление клеток иммунной системы. Больше всего их на шее, под мышками и в паху. У здорового человека они незаметны. Но они очень отзывчивы и увеличиваются, как только что-то происходит в организме. Тогда чувствуем их пальцами под кожей в виде шишки. Это означает, что иммунная система борется с каким-то врагом.Когда лимфатические узлы увеличены или постепенно растут, это может быть сигналом какого-то рака. Первыми появляются увеличенные лимфоузлы ближе к очагу заболевания. Они становятся жесткие, неподвижные (не скользят под пальцами), но и не болят.