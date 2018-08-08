Продукты, которые сжигают жир за время сна

В результате нового исследования учеными были выявлены продукты, которые полезно есть перед сном, в том числе и для сохранения стройности. Специалисты отметили, что сон на пустой желудок вреден - проснувшись утром голодным, почти любой из нас рискует наброситься на еду и в результате съесть больше калорий, чем нужно.Итак, идеальным был экспертами вариант такого перекуса на ночь, который не станет утяжелять пищеварение и будет содержать в себе белки и немного сложных углеводов.«Например, мисо-суп или любая паста из соевых бобов практически полностью белковое блюдо, которое будет медленно усваиваться и потому голод не станет ощущаться длительное время. Еще больше снизить калорийность ужина могут тофу, креветки или редька. Энергетические затраты организма на их переваривание превышают калорийную ценность, поэтому человек худеет во сне», - рассказали авторы исследования.Помимо того для активного сжигания жира в ночное время эксперты посоветовали есть вечером куриные яйца с листьями салата или другими овощами. Также полезными в вечернее время ученые считают такие продукты, как нежирные йогурты, кефир, сыр, огурцы, кабачки, капуста. По их мнению, есть вышеперечисленные продукты допустимо в любое время суток, ни одна жировая клетка благодаря им не прибавиться.