Британские нейропсихологи подтвердили пользу мороженого

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Этот холодный десерт обладает интересными свойствами.Лондонские нейропсихологи уверяют, что мороженое можно считать настоящим лекарством.Исследования британских специалистов показали, что мороженое способно быстро и эффективно поднять настроение. Оказывается, во время поедания мороженого активизируются те же зоны головного мозга, что и во время прослушивания любимой музыки или встречи с близким человеком.Самым мощным антидепрессантом признано шоколадное мороженое, так как шоколад сам по себе также обладает свойством повышать настроение.