Ученые выяснили оптимальное время сна

Новое исследование подтвердило вред недосыпания.Сон продолжительностью более 8 часов каждую ночь увеличивает вероятность преждевременной смерти. Исследование показало, что риск болезней сердца и инсультов вырастает на 47%.Ученые не раз говорили о том, что дефицит сна приближает тяжёлые болезни и раннюю смерть. И людям обязательно необходимо спать каждую ночь не менее 7-8 часов.Однако теперь исследование ученых из нескольких стран показало, что получающие более 8 часов сна каждую ночь люди сталкиваются с риском преждевременной смерти, как и те, кто не высыпается. Сон продолжительностью свыше 8 часов увеличивает риск болезней сердца и инсульта, что показали наблюдения за 3,3 млн человек по всему миру. Их авторы полагают, что избыточный сон может быть маркером плохого здоровья.Точная причина этого не установлена, однако ученые предполагают, что чем больше времени люди проводят в постели, тем меньший объем физических нагрузок выполняют ежедневно, что очень вредно для сердца. Нельзя исключить и того, что спящие слишком долго люди уже страдают от каких-либо недиагностированных проблем с здоровьем.К примеру, депрессий или каких-либо болезней нервной системы. Учёные считают, что людей, которые ежедневно спят слишком долго, необходимо отправлять к врачу для того, чтобы проверить их здоровье, а также предупредить развитие сердечно-сосудистых заболеваний.Исследование в очередной раз показало, что сон продолжительностью 7-8 часов ежедневно является наиболее полезным для здоровья. Получающие намного меньший и намного больший объём сна люди рискуют уйти из жизни раньше времени. Причём во втором случае вероятность ранней смерти ощутимо выше, чем в первом.К примеру, если люди каждый день спят по 10 часов, то риск преждевременной смерти вырастает на 30%, а если по 11, то на целых 47%.