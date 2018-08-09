Медики назвали ключевое упражнение для похудения

Нужно чаще делать упражнения на растяжку.Если вы хотите похудеть, то обязательно делайте упражнения на растяжки. Эксперты предупреждают, что это ключевая часть физических нагрузок для людей, сражающихся с лишним весом.Эксперты в области спорта и физиотерапии спорят о том, насколько важны упражнения на растяжку, и ускоряют ли они восстановление после интенсивных тренировок.Утверждается, что растяжки очищают организм от молочной кислоты. Однако необходимо понимать разницу между растяжками для восстановления после физических нагрузок и для изменений контуров тела.Во время тренировок мы задействуем мышцы, они используют топливо, которое оставляет после себя отходы в виде молочной кислоты. Кроме того мышечные волокна подвергаются микротрещинам. Именно для этого нам нужно время для восстановления. Профессиональные спортсмены используют многие методы для ускорения этого процесса - от криотерапии, компрессов и ледяных ванн до гипербарической оксигенации и растяжек. Многочисленные исследования показывают, что растяжки ничего не дают в плане ускорения процесс восстановления мышц после тренировок. Единственным эффективным средством ускорить этот процесс является массаж.А вот для людей, которые хотели бы изменить контуры фигуры и похудеть, растяжки очень важны. Исследования показывали, что упражнения на развитие гибкости напрямую улучшают функционал мышц. Растяжки со временем улучшают приток крови к мышцам. Это наиболее эффективные упражнения для тех, кто хотел бы избавиться от лишнего веса и закрепить новые более предпочтительные формы тела.