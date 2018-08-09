Что женщины должны знать о вагинальных акне

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Акне любит появляться в самых неожиданных местах в самое неподходящее время. Единственные места на коже, которые не могут быть затронуты акне, - это ваши ладони и подошвы. И есть одна конкретная область, где эти раздражающие прыщи могут появиться очень неожиданно, а простого озвучивания названия достаточно, чтобы вы съежились: речь идео о вагинальных акне или высыпаниях на слизистой влагалища.Угри на интимной части вашего тела могут появляться по разным причинам, включая гормональный дисбаланс и недостаточно хорошую гигиену. Вагинальные акне отличаются от порезов бритвой и вросших волосков, и к ним следует относиться по-другому. Эксперты привели некоторые советы, которые помогут вам избавиться от проблемы и предотвратить ее повторение.Как лечить и предотвратить появление акне: 5 советов1. Не брейте слишком часто интимную зону.Хотя вросшие волосы и вагинальные акне являются двумя отдельными проблемами, частое удаление волос может ухудшить ситуацию и увеличить риск заражения. Используйте только чистые лезвия и меняйте их после двух или трех применений, так как они могут вызвать раздражение, если будут тупые. И не забывайте применять смягчающие средства для кожи после бритья.2. Носите трусики из натуральных тканей и откажитесь от стринговПри выборе нижнего белья отдайте предпочтение трусикам из хлопка - это самый лучший вариант. Они удобные, "дышат", и создают минимальное трение во время движения. Чтобы предотвратить появление вредных бактерий в интимной зоне, которые и вызывают появление акне, можете спать голышом, тогда эта часть будет сухой и проветриваемой.3. Мойте интимные места мягким мыломТвердые мыла могут усугубить вагинальные акне и нарушить бактериальный баланс в этой зоне. Выбирая продукт для интимной гигиены, отдайте предпочтение мягким мылам, таким как детские и натуральные, содержащие мягкие антибактериальные ингредиенты, например, масло орегано или масло чайного дерева.4. Восстановление гормонального балансаГормональный дисбаланс является одной из наиболее распространенных причин вагинальных угрей. В то время как некоторые серьезные причины гормонального дисбаланса, такие как синдром поликистозных яичников (СПКЯ), требуют медицинского лечения, гормональный дисбаланс можно восстановить естественным путем. Поможет в этом употребление здоровой пищи: важно сосредоточиться на свежих овощах и фруктах, цельных зернах и полезных жирах, таких как омега-3. Кроме того, вы можете включить соевые продукты в свой рацион, поскольку они содержат фитоэстрогены, которые помогут сбалансировать ваши половые гормоны.5. Аптечные средстваЕсли приведенные выше советы не помогли, возможно, пришло время обратить внимание на аптечные препараты, которые отпускаются без рецепта. Уточните у фармацевта, какой продукт лучше всего подходит для деликатной области, и применяйте его исключительно к тем участкам кожи, на которых растут волосы.