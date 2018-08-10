Диетологи подсказали, как быстро избавиться от "апельсиновой корки"

Как избавиться от целлюлита.Диетолог Светлана Фус рассказала, каких правил нужно придерживаться, чтобы избавиться от целлюлита.Целлюлитом или апельсиновой шкуркой страдают и худые, и полные женщины.Диетолог советует не верить чудо-диетам. Однако основным секретом борьбы с целлюлитом является правильное питание.Для этого необходимо пересмотреть свое питание, принимать пищу 4 раза в день и пить достаточное количество воды. Сократите или исключите из рациона сладости, газированные напитки, соли, белый хлеб, сигареты, чрезмерное количество алкоголя и кофе, жирную пищу.Больше употребляйте овощей и фруктов, продукты, которые богаты на витамин С, белок растительного и животного происхождения – яйца, птицу, мясо, бобовые, злаковые и здоровые жиры — рыбу, семечки тыквы, орехи.Делайте массаж тела, носите свободную одежду и занимайтесь спортом.