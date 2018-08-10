Диетологи подсказали, как быстро избавиться от "апельсиновой корки"
Диетолог Светлана Фус рассказала, каких правил нужно придерживаться, чтобы избавиться от целлюлита.
Целлюлитом или апельсиновой шкуркой страдают и худые, и полные женщины.
Диетолог советует не верить чудо-диетам. Однако основным секретом борьбы с целлюлитом является правильное питание.
Для этого необходимо пересмотреть свое питание, принимать пищу 4 раза в день и пить достаточное количество воды. Сократите или исключите из рациона сладости, газированные напитки, соли, белый хлеб, сигареты, чрезмерное количество алкоголя и кофе, жирную пищу.
Больше употребляйте овощей и фруктов, продукты, которые богаты на витамин С, белок растительного и животного происхождения – яйца, птицу, мясо, бобовые, злаковые и здоровые жиры — рыбу, семечки тыквы, орехи.
Делайте массаж тела, носите свободную одежду и занимайтесь спортом.
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