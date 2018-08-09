Врачи напомнили об основных симптомах заболеваний почек

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10 явных признаков серьезных проблем с почками.В наши дни миллионы людей по всему миру страдают от болезней почек разной степени тяжести. Одно ясно всегда – если вы заподозрили у себя проблемы с этими важными для жизни органами, не затягивайте с визитом к врачу.В этой статье мы расскажем о нескольких основных признаках проблем с почками, при появлении которых вам следует немедленно обратиться к специалисту.УсталостьРезкое ухудшение работы почек приводит к накоплению вредных токсинов и примесей в крови. К тому же, здоровые почки не только фильтруют кровь, избавляя ее от токсичных веществ, но и вырабатывают гормон эритропеоэтин, который отвечает за образование эритроцитов – красных кровяных телец. А они, в свою очередь, насыщают организм кислородом.Нарушения в выработке гормона и накапливание вредных соединений вызывает у людей с больными почками чувство постоянной усталости, которую не устраняет даже сон. Еще одно осложнение, которое могут повлечь за собой проблемы с почками – это анемия. Эти симптомы поддаются лечению, и своевременное обращение к врачу увеличит шансы на выздоровление.Проблемы со сномКак уже было сказано, когда почки перестают должным образом функционировать, в крови растет концентрация опасных для человека токсинов, которые из здорового организма выводятся с мочой. Это и создает проблемы со сном, которые могут являться одним из симптомов серьезного заболевания.Если вы заметили у себя бессонницу или частые пробуждения посреди ночи в совокупности с некоторыми другими признаками из списка – не откладывайте посещение врача. Так же, у людей с больными почками чаще, чем у других во время сна может проявляться апноэ – временная остановка дыхания.Зуд и сухость кожиЗдоровые почки в норме выполняют множество различных функций, поддерживающих человеческий организм. Они выводят из него токсичные и опасные для здоровья вещества, участвуют в образовании красных кровяных телец, контролирует количество минеральных веществ в крови. Если вы заметили у себя зуд, раздражение или сухую кожу – это может являться симптомом не обычной аллергии.В связи с тем, что больные почки перестают должным образом контролировать количество полезных и опасных веществ в организме, токсины могут накапливаться в крови, а минералы и питательные вещества не будут усваиваться. Это приводит к постепенному отравлению организма, в связи с чем зачастую появляется невыносимый зуд без особых видимых симптомов, человек начинает чесаться и царапать кожу.Частое мочеиспусканиеЕсли вы ранее не испытывали проблем с мочеиспусканием, и внезапно у вас возникла потребность ходить в туалет чаще, особенно по ночам, задумайтесь о посещении врача. Это может являться одним из симптомов прогрессирующего заболевания почек, который ни в коем случае нельзя запускать, иначе последствия могут быть необратимы.Это происходит из-за того, что нарушается работа фильтров в почках, и они перестают справляться с жидкостями и токсичными веществами, попадающими в организм. Иногда этот симптом может свидетельствовать об инфекции мочевыводящих путей или увеличенной простаты у мужчин, что не менее опасно для здоровья.Кровь в мочеПочки являются важной частью мочевыделительной системы, и, если они перестают нормально функционировать, сбои происходят во всем организме. Здоровые почки только фильтруют кровь, выводя лишь вредные и токсичные вещества. Красные кровяные тельца при этом остаются в организме.Если же почки больны, и фильтрация нарушена, эритроциты начинают просачиваться в мочу и удаляются из организма. Человек не может пропустить этот симптом – кровь будет отчетливо видна, а цвет мочи станет темнее. Кровь так же может быть одним из признаков опухоли, камней в почках или инфекции, поэтому не следует заниматься самолечением.Отеки под глазамиВ организме всегда все взаимосвязано, поэтому если от болезни страдает одна система – это, несомненно, будет сказываться на здоровье всего тела. Когда почки поражены заболеванием, фильтрация значительно ухудшается, и белок, который в норме должен удерживаться в организме, начинает выводиться из него вместе с мочой.Одним из главных симптомов нарушения фильтрации являются отеки под глазами. Если раньше вы с этой проблемой не сталкивались – не стоит игнорировать ее, ведь она может свидетельствовать о резкой и значительной потере белка, необходимого для поддержания здоровья.Отечность конечностейКогда почки не функционируют должным образом, в организме стремительно начинает накапливаться натрий, что может привести к ряду неприятных симптомов. К тому же, больные почки не в состоянии удалять необходимое количество жидкости. О нарушении работы этих важных органов могут свидетельствовать отеки рук, ног и даже лица, которые появляются из-за избытка воды и вредных веществ.Отеки чаще всего появляются на ступнях и голенях, а так же под глазами. Этот симптом заметен сразу – зачастую человеку даже становится тесной обувь, которую он буквально недавно носил без какого-либо дискомфорта. Отеки нижней половины тела могут так же говорить о заболеваниях сердца, печени и вен.Головокружение и слабостьОдно из последствий анемии, которая является симптомом многих почечных заболеваний – недостаточное количество кислорода в организме. При этом в крови снижается количество гемоглобина, переносящего кислород. Мозг не получает необходимые вещества и начинает об этом сигнализировать.Это может привести к некоторым неприятным ситуациям – у человека резко ухудшается память, концентрация, он не может ни на чем сосредоточиться. Это создает для него многие проблемы с окружением, т.к. внезапные приступы головокружения и слабости могут застать где угодно.Металлический привкусПри болезни почек вредные вещества не выводятся из организма и постепенно отравляют его. Это явление называется уремией. Из-за этого вкус привычных вам продуктов может измениться в неприятную сторону и приобрести характерный металлический оттенок.К этому симптому может прибавиться неприятный запах изо рта. Кроме того, многие пациенты с заболеваниями почек отмечали, что их вкусовые предпочтения значительно изменились. Например, многим перестает нравиться мясо, а некоторые серьезно теряют аппетит, не имея желания употреблять пищу.Спутанность мыслейОдин из симптомов – анемия – может вызывать не только частые головокружения и слабость. Она так же влияет на мысли и умственную деятельность человека. В связи с тем, что мозг постоянно испытывает нехватку кислорода, больной начинает терять связь между мыслями, ранее привычные для него действия выполняет с трудом.Некоторые заболевания почек приводят к значительному и резкому ухудшению памяти, что может стать для человека серьезной проблемой. Многие пациенты утверждали, что испытывали дискомфорт, когда осознавали, что не помнят действия, совершенные за два дня до этого или слова, сказанные на прошлой неделе.