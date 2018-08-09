Ученые назвали оптимальную длительность отпуска

Эффективнее всего отдыхать недолго, но часто.Ученые проанализировали отдых участников исследования во время отпусков и определили, сколько дней необходимо для восстановления трудоспособности.Исследованием занимались ученые университета Неймегана в Нидерландах. Они проанализировали отпуска 54 человек и определили идеальное количество дней для полноценного отпуска.Участники исследования поехали в отпуска разной длительности — от 15 до 34 дней. Перед отъездом каждого из них опросили о самочувствии. После этого такой же опрос проводился уже во время отдыха еще 5 раз. Ученых интересовали состояние здоровья, утомляемость, уровень энергии участников и их настроение.Обработав всю полученную информацию, исследователи обнаружили, что наиболее полезными для организма человека будут частые, но непродолжительные отпуска. Наиболее оптимальное количество дней для отдыха, по мнению ученых — 8 дней.