Ученые рассказали, что означает долгий сон

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Исследование провели в Великобритании.Британские исследователи обнаружили, что привычка спать больше рекомендованных медиками семи-восьми часов связана с проблемами со здоровьем.В первую очередь речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях. Проблемы со сном могут быть первым признаком того, что с организмом что-то не так.Вред недосыпа давно и хорошо известен. Однако ученые из Великобритании утверждают, что слишком долгий сон также связан с опасностями для здоровья. К такому выводу они пришли в ходе метаанализа 74 исследований, в которых приняли участие более 3 млн человек.Оказалось, что увеличение продолжительности сна с восьми до 10 часов повышает риск преждевременной смерти на 30%. Помимо этого, любители спать 10 часов и больше на 56% чаще умирали от инсульта и на 49% — от других сердечно-сосудистых заболеваний.Ученые пока не уверены, что между долгим сном и болезнями сердца есть прямая причинно-следственная связь. Они полагают, что привычка спать слишком много может быть маркером стресса и проблем со здоровьем, которые влияют и на сердечно-сосудистую систему.К сожалению, в исходных данных метаанализа содержится информация только о продолжительности сна, но не о физических и психологических факторах, которые могли привести к недосыпу или чересчур долгому сну. Это и ограничило выводы исследования.Тем не менее, авторы призывают кардиологов и врачей общей практики задавать пациентам вопросы о продолжительности и качестве сна. Это позволить выявить тех, кто находится в группе риска.