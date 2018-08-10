Медики назвали необычный деликатес, который улучшит пищеварение

Такие продукты снизят воспаление.Поедание сушеных сверчков улучшило пищеварение добровольцев.В насекомых содержится хитин и другие волокна, которые предположительно способствуют росту полезных бактерий и снижают хроническое воспаление.Исследователи из Колорадского и Висконсинского университетов нашли 20 добровольцев от 20 до 48 лет, которые не употребляли пробиотиков. Две недели участники эксперимента добавляли по 25 г порошка из сушеных сверчков в завтрак — молочный шейк и кексы. Затем исследователи сделали перерыв на две недели — и повторили курс.Выяснилось, что после употребления порошка у добровольцев примерно в 5,7 раз выросло количество бактерий-пробиотиков Bifidobacterium animalis, а в плазме крови уменьшился уровень фактора некроза опухоли — белка-маркера системного воспаления. В то же время, количество других пробиотиков упало — в частности, молочнокислых бактерий Lactobacillus reuteri стало втрое меньше.По словам ученых, требуются более долгие исследования с б?льшим количество участников, чтобы определить, какие вещества в сверчках приводят к изменению кишечной микрофлоры.Ранее исследователи питания назвали самые полезные молочные продукты для сердца.