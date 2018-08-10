Найдено природное лекарство от эпилепсии

Выявила уникальную эффективность яда пауков.Ученые из Университета Квинсленда (Австралия) обнаружили, что устойчивую к лекарствам форму эпилепсии, связанную с синдромом Драве, можно контролировать, используя яд паукообразных насекомых.«Аминокислоты яда пауков способны устранять те нервные дефекты, которые провоцируют приступы», - заявили эти исследователи.Новая работа, как считают сами специалисты, выявила уникальную эффективность яда пауков в терапии расстройств нервной системы.По словам ученых, пауки парализуют своих жертв ядом, который проникает в их нервную систему, действуя лишь на определенные ионные каналы, не затрагивая других – данная способность сформировалась в ходе эволюции. Именно это свойство паучьего яда, говорят специалисты, можно использовать для лечения опасного типа эпилепсии, развивающейся в первый год жизни.Авторы работы сообщили, что смогли наблюдать, как пептид из яда паука нацеливался на пострадавшие от болезни конкретные натриевые каналы, способствуя восстановлению функции нейронов мозга и купированию приступов. По их словам, около 80% случаев синдрома Драве провоцируются мутацией гена SCN1A, вызывающей сбой в функционировании натриевых каналов в головном мозге.В экспериментах с мышами выяснилось, что пептиды из яда пауков позволяют контролировать судороги, связанные с синдромом Драве, - этого, например, не может обеспечить существующее на сегодня лечение.