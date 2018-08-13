Врачи назвали эффективные продукты для продления молодости

Еда, которая поможет сохранить молодость кожи.На состояние кожи всерьёз сказываются не только внешние факторы, но и то, что мы едим.Питание крайне важно для человека, который следит за своим здоровьем.Особенно на это стоит обращать вниманием представительницам женского пола, так как благодаря различным блюдам можно добиться идеальной кожи. О том, что можно такого съесть, чтобы это благотворно сказалось на коже, расскажем в данном материале.АвокадоУ этого овоща очень питательный состав: авокадо содержит витамины A, D, E и К. Также в нём имеются много калия, хлора, йода, железа и других необходимых людям элементам. Этот овощ крайне полезен для состояния кожи волос. Можно не только потреблять его в качестве пищи, но и готовить на его основе маски, которые помогут обрести гладкость кожи.КивиЭтот фрукт входит в основу многих кремов, лосьонов, спреев и других косметических средств. И ведь не зря, потому что киви богат витамином С. Также в нём содержится огромное количество витаминов групп В, Е и А, а также магния, натрия, железа, минеральных солей калия, фосфора и кальция.Необходимо потреблять в пищу киви как можно чаще. Также можно готовить маски и скрабы на его основе. Это поможет обрести красоту кожи лица, шеи и груди. Для этого тщательно смешайте измельчённый киви с двумя ложками йогурта, несколькими каплями миндального масла, мёда и морской солью. Такой микс можно втирать в кожу, а через 10 минут смывать тёплой водой.Кисломолочные продуктыКрасота кожи напрямую связана со здоровьем кишечника. Поэтому за его состоянием нужно тщательно следить. А помочь в этом могут кисломолочные продукты. В них содержатся полезные вещества, способные благотворно сказаться на работе кишечника, да и вообще всего ЖКТ.МясоВ мясе содержится куриный белок. Его положительное свойство заключается в том, что он благотворно сказывается общем состоянии кожи и участвует в регенеративных процессах. Так, полезно потреблять говядину, в которой много цинка и витамина В2. Этот вид мяса поможет предотвратить образование морщин, язвочек на коже и трещин.ТимьянТравы тоже отлично влияют на красоту кожи. Тимьян, например, обладает тонизирующим эффектом. Также он содержит дезинфицирующие вещества. Поэтому отвары из этой травы можно использовать в качестве тоника для кожи лица. Кроме того, рекомендуется пить чай из этого вида травы, так как он будет производить на организм тонизирующий и омолаживающий эффект, а также поможет бороться с различными инфекциями и вирусами.МорепродуктыВ морепродуктах и рыбе содержатся полезные омега-3 жирные кислоты. Они способны защитить клеточные мембраны, а также улучшить эластичность и кровоснабжение кожи. Особенно полезно человеку, который заботится о красоте кожи, есть скумбрию, сардины, сельдь, лосось и тунец.БрокколиВ этом овоще много антиоксидантов, которые препятствуют старению кожи и повышают её упругость. Поэтому следует каждой девушке включить брокколи в свой рацион, чтобы добиться потрясающего эффекта.МорковьМорковь является источником витамина А и каротиноидов. Именно это позволит улучшить качество кожи. Дело в том, что Диетологи утверждают, что следует регулярно пить морковный сок. Благодаря этому можно добиться идеального цвета кожи.ЛимонВ лимоне, как широко известно, содержится много витамина С. Благодаря его регулярному потреблению можно добиться гладкости кожи, а также избавиться от пигментных пятен и потемнений.Зелёный чайО пользе зелёного чая слагают легенды. Действительно, он может очень помочь оздоровиться. Но также он полезен и для кожи. Дело в том, что в данном напитке содержатся антиоксиданты, которые нейтрализуют свободные радикалы. Это позволяет препятствовать преждевременному старению кожи.ОрехиОрехи очень полезны для кожи за счёт содержания в них витамина Е. Особенно им богаты миндаль, фундук, кедровые орешки. Данный витамин позволяет защитить кожу от повреждения из-за оксидативного стресса и способствует здоровому обновлению кожи.Растительные маслаОпять-таки эти продукты очень полезны для кожи, так как в нём много витамина Е. Особенно этим элементом богаты подсолнечное и кукурузное масла.ВодаЧистая жидкость очень полезна для кожи, так как придаёт ей эластичность. Даже при небольшой дефицит воды может иссушить кожу, из-за чего она будет выглядеть уставшей, посеревшей, а на ощупь - сухой. Каждый день нужно пить не меньше полутора литров воды. Причём лучше пить именно воду, но в крайнем случае подойдут соки, чай, морсы, травяные настои.