Стало понятным, какие лекарства вылечат аутизм

Аутизм считается неизлечимым нарушением развития.Исследование показало, что новые лекарства против аутизма должны воздействовать на серотонин. Это химическое вещество осуществляет процесс передачи сигналов в мозге.Хотя аутизм считается неизлечимым нарушением развития, существуют самые разные методы терапии и фармацевтические препараты, с помощью которых можно влиять на его симптомы. Исследование ученых из Стэнфордского университета в Калифорнии показало, что увеличение уровня химического вещества серотонина может стать новым направлением в деле разработки лекарственных методов лечения аутизма. По крайней мере, результаты лабораторных исследований с использованием мышей оказались очень многообещающими.Когда у мышей показатели серотонина искусственно увеличивались, то они оказывались более социальными и охотнее вступали в контакт с другими грызунами. Замкнутость и социальная самоизоляция - классические симптомы аутизма у людей. Результаты исследования позволяют предположить, что этот подход может сработать и у человека. Кроме того, становится понятным, почему лекарства из категории антидепрессантов не слишком помогают людям с аутистическими расстройствами. Эти лекарства могут повышать уровень серотонина, но они делают это слишком медленно. А в ходе экспериментов учёные резко увеличивали показатели серотонина в прилежащем ядре - области мозга, которая отвечает за социальное поощрение.Выяснилось, что выработка серотонина в этой области играет важную роль в усилении навыков к социальному общению. Простая гипотеза позволяет предположить, что благодаря серотонину социальные связи кажутся человеку более ценными. Отметим, что исследование о связях между серотонином и аутизмом длятся не первый десяток лет.