Объявленная самой полезной диета грозит диабетом

Кетогенная диета, предполагающая низкое потребление углеводов и объявленная недавно самой полезной для здоровья и похудения, как оказалось, не так уж и хороша. Новое исследование выявило связь между питанием по принципам кетогенной диеты и развитием диабета второго типа, сообщил The Journal of Physiology.В частности, в абсолютной полезности кетогенной диеты усомнились специалисты из швейцарской Высшей технической школы в Цюрихе, а также из Детского университетского госпиталя.«Хотя кетогенная диета считается полезной, у нее могут быть негативные последствия для здоровья. Низкое количество углеводов в рационе способно приводить к диабету», - сказал в связи с этим соавтор проекта Кристиан Вольфрум.Ученые проводили эксперимент на мышах, одна группа которых потребляла корм с высоким содержанием жиров и углеводов, а другая с легкой руки специалистов питалась в соответствии с кетогенной диетой. Наблюдая за животными, исследователи установили, что в условиях питания по правилам кетогенной диеты печень начинает по-другому реагировать на инсулин, вырабатываемый поджелудочной железой. При этом, как оказалось, у клеток организма снижается чувствительность к гормону – данное нарушение является серьезным фактором развития диабета второго типа.Впрочем, исследования по данной проблеме еще будут продолжены.