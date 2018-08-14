Отказ от красного мяса снижает риск развития рака кишечника

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Новые исследования ученых из Университета Лидса показывают, что отказ от красного мяса значительно снижает риск развития рака кишечника.По сравнению с теми, кто регулярно употреблял говядину, баранину и свинину, люди, исключившие красное мясо из своего рациона, гораздо реже страдали от рака толстой кишки. Медики полагают, что полученные результаты могут принести пользу людям с семейной историей болезни, которые стремятся снизить риск возникновения колоректального рака.Предыдущие исследования показывают, что красное мясо повышает вероятность развития рака из-за того, что продукт содержит большое количество насыщенных жиров, а при его приготовлении образуются опасные канцерогены. Железо, в большом количестве присутствующее в мясе, также может повредить клетки, что приводит к раку.На протяжении 17 лет ученые рассматривали 32147 женщин. Участники исследования заполнили анкету, в которой оценивалось, как часто они употребляют 217 видов продуктов питания, включая красное мясо, птицу и рыбу. За наблюдаемый период было зафиксировано 335 случаев толстой кишки и 152 случая рака прямой кишки. Полученные результаты показали, что исключение красного мяса из рациона питания не снижает риск развития рака прямой кишки, но при этом помогает предотвратить возникновение опухолей в толстой кишке. Почему отказ от мяса оказывает именно такой эффект, специалистам пока неизвестно.