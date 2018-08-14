Летние травмы: первая помощь при ссадинах, вывихах и растяжениях

Что сразу нужно делать при травме, а когда требуется медицинская помощь?Теплая погода, солнце, море и другие долгожданные составляющие летнего отпуска зачастую повышают риски получения травм. В результате, помимо приятных воспоминаний об активном отдыхе, можно вернуться домой с не самыми приятными проблемами со здоровьем.Не нужно переживать и отказываться от разнообразных летних развлечений, главное — знать, что делать в первую очередь при получении травмы.Самые распространенные причины летних травмПовышенной травмоопасностью летом сопровождаются многие наши обычные действия — даже передвижение по городу. Например, сегодня популярны самокаты, гироскутеры, моноколеса, а их использование увеличивает количество опасных происшествий на дороге и, как следствие, травм.Отдельного внимания заслуживают повреждения, полученные во время занятий летними видами спорта: футболом, волейболом, теннисом. Спортивные травмы составляют, в основном, разрывы и растяжения связок, повреждение хрящевых структур сустава, вывихи суставов и, конечно, ссадины и ушибы. Редкая игра обходится без столкновений с другими игроками или ударов.Риск получения травм также увеличивают неподходящие условия: необорудованные для игр площадки, неровная поверхность во дворе или на пляже. Эти факторы способствуют увеличению числа ушибов, ссадин, вывихов, растяжений и разрывов связок, переломов.РастяжениеЧаще всего, растяжению подвергаются связки голеностопного и коленного суставов. В первую очередь, после получения травмы следует обеспечить покой поврежденному голеностопу. Если травма незначительная, достаточно приостановить физическую нагрузку: присесть, прилечь и придать голеностопному суставу возвышенное положение.При выраженных болях, ограничении движений голеностопного сустава необходимо обеспечить неподвижность суставу в его естественном положении, для этого можно использовать специальные мягкие фиксаторы или эластичный бинт. Правильно наложенная повязка не слишком сильно сдавливает сустав и не мешает кровообращению, а кожа возле повязки сохраняет свой обычный цвет и температуру.После наложения повязки необходимо охладить место травмы. Для этого из подручных средств вполне сгодится пакет со льдом или бутылка с водой. От холода сосуды рефлекторно сужаются, поэтому внутреннее кровотечение останавливается быстрее, замедляется нарастание отека, тем самым отсрочивается развитие воспаления.В случае легких растяжений, когда боль и отек в месте повреждения выражены незначительно и когда отсутствуют особые ограничения движений, можно обойтись без посещения врача. Для оптимального восстановления важно создать покой поврежденному голеностопу до тех пор, пока боль существенно не уменьшится. При сильных болях рекомендовано использование дополнительных средств опоры.ВывихУ обоих повреждений имеются общие признаки: боль, отек, ограничение подвижности. Вывих — это стойкое смещение суставных частей сочленяющихся костей, сопровождающееся повреждением суставной сумки. Получение вывиха практически всегда сопровождается очень сильной, выраженной резкой болью.ПереломПерелом, в отличие от вывиха — это нарушение целостности кости. Соответственно, по локализации травма может быть выявлена на всём протяжении кости, а не только в области суставов, как при вывихах. Существуют закрытые и открытые переломы, они могут быть как со смещением, так и без смещения.Важно при малейшем подозрении на перелом или вывих срочно обратиться за медицинской помощью, самостоятельные действия возможны только в крайних случаях. При неправильном или несвоевременном лечении возможно развитие серьезных последствий травмы вплоть до полной потери функции конечности, инвалидизации и даже смерти. Поставить точный диагноз может только специалист, учитывая данные клинического обследования и инструментальных исследований, например, рентгенографии.Разрыв связокИз-за перечисленных факторов частым типом повреждения в летнее время становится разрыв передней крестообразной связки с повреждением менисков, механизм которого тесно связан с движениями. Симптомы: резкая боль, отек, ограничение движений, нестабильность в коленном суставе. Почти всегда это требует госпитализации с последующим оперативным лечением. Сейчас эта травма легко лечится хирургической артроскопической реконструкцией сустава — малотравматичной операцией с быстрой реабилитацией.Ссадины и царапиныПри этих повреждениях кожи затронут только верхний слой эпителия, а подкожная жировая клетчатка и мышечный слой не задеты. Кровотечение при такой травме достаточно быстро купируется. Первым делом следует промыть рану чистой водой и удалить грязь. В домашних условиях ссадину можно обработать имеющимся антисептиком, если же аптечки под рукой не оказалось, можно промыть рану с мылом.Затем надо закрыть повреждение чистой повязкой, которую можно снять через несколько часов после остановки кровотечения и образования корочки. У детей ссадину можно подержать под повязкой дольше, чтобы ребенок не повредил корочку, образовавшуюся на месте ссадины.