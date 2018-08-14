Низкокалорийная диета дает больше пользы мужчинам, чем женщинам

Популярнейшая низкокалорийная диета более выразительно помогает мужчинам, чем женщинам, говорится в новой датской научной работе.Для участия в исследовании ученые из Копенгагенского университета пригласили 2000 человек, страдающих от предиабета. Предиабет – состояние, при котором существенно повышается уровень сахара в крови, однако сама болезнь еще не развивается. Все участники следовали низкокалорийной диете.Спустя восемь недель получения диеты с низким количеством калорий и высоким содержанием белков все участники потеряли примерно 10% массы тела, контроль над уровнем сахара у них улучшился. Оказалось, что полезное действие такого рациона на мужчин не ограничивается потерей лишних килограммов. Наряду с этим отмечалось, что они теряли больше веса за счет жира, чем женщины, у них улучшались показатели сердечного ритма, снижался уровень «плохого холестерина», уменьшался обхват талии.В то же время, у женщин отмечались некоторые негативные эффекты, сопутствующие потере веса. У них уменьшались уровень «хорошего холестерина» в крови и содержание минералов в костях, снижалась мышечная масса. У участников обеих полов снижалось содержание уровня маркеров воспаления в крови и улучшалось кровообращение.Специалисты отмечают, что это не означает, что женщины должны отказаться от низкокалорийной диеты. Однако женщины должны понимать, что после быстрой потери веса рациона должен быть максимально разнообразным. Также им следует взаимодействовать с врачами для контроля над общим здоровьем.Прогрессирование сахарного диабета 2 типа можно сильно замедлить путем изменения образа жизни. В первую очередь это касается нормализации массы тела и физической активности. Люди с предиабетом должны помнить, что это состояние легко переходит в диабет, поэтому они должны быть особенно бдительными.Автор исследования доктор Пиа Кристенсе говорит, что далее планируется установить, насколько длительно различие действия низкокалорийной диеты на мужчин и женщин и следует ли разрабатывать программы борьбы с лишним весом в зависимости от пола.