Потливость во сне говорит о разных нарушениях

Научные специалисты рассказали, по каким причинам возникает ночная потливость.В частности, по их словам, потливость по ночам может быть следствием ГЭРБ - гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, или просто изжоги. У спящего человека из-за горизонтального положения тела может активнее происходить отток желудочного сока, что запускает физиологические механизмы неприятной реакции. Врачи советуют принимать на ночь соответствующие препараты.Помимо этого, ночная потливость часто оказывается проявлением происходящих в организме гормональных изменений – например, начинающейся менопаузы. В некоторых случаях пот по ночам говорит о наличии апноэ сна - серьезной патологии, характеризуемой остановками дыхательных движений у спящего человека, крайне опасных для сердца и мозга. Потоотделение в таком случае обычно сильное.Очень обильный ночной пот может также быть свидетельством повышенной активности щитовидной железы, то есть, гипертиреоза, а, помимо него, и другого опасного нарушения – гипогликемии, при которой типичны резкие падения уровня сахара в крови человека. По словам врачей, при гипогликемии у людей нередки ночные кошмары, беспокойные сны.Столкнувшись с проблемой потения по ночам, имеет смысл взять под контроль личный уровень сахара в крови и измерять показатели глюкозы, считают специалисты. Также важно спать в хорошо проветриваемом помещении, в одежде из натуральных тканей. При учащении потливости обязательно нужно обратиться к врачу.