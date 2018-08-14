Генетики подсказали способ быстро сбросить лишний вес

Сотрудники Йельского университета выяснили, как можно остановить усвоение жира в кишечнике. В центре внимания оказались два гена, и их удаление приводит к тому, что жиры перестают всасываться в кишечнике. Эффективность подхода доказал эксперимент с мышами.Животных лишали этих генов и восемь недель кормили пищей с высоким содержанием жиров. При этом грызуны не набирали вес, чего не скажешь о контрольной группе животных без генетических модификаций. Ученые убеждены: основную группу от ожирение спасало то, что жир просто выводился из тела и не усваивался.Аналогичный эффект, кстати, производит существующий на рынке препарат против глаукомы. Несмотря на перспективность подхода в лечении ожирения, у него уже появились противники. Независимые эксперты ссылаются на то, что торможение усваивания жира может в целом снизить качество усваивания важных питательных веществ и нарушить дренаж в клетках.