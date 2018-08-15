Лучшие продукты для укрепления зубов

По словам стоматологов, употребление этих продуктов обеспечивает поступление в организм того набора микроэлементов, который необходим для правильного кровоснабжения десен, от здоровья которых зависит и состояние зубов.К примеру, специалисты рекомендуют употреблять фрукты и овощи с большим содержанием клетчатки для профилактики зубных отложений. Идеальный продукт – доступная всем морковь: грызя ее, можно улучшить состояние слизистой десен и полости рта в целом.Кроме того, очень полезна тыква. Этот овощ является превосходным источником важных для здоровья зубов минералов - селена, фтора и цинка, а также отлично отбеливает зубы.Медики поясняют, что слюна в полости рта должна содержать в достаточном количестве минералы фторид, фосфат и кальций, укрепляющие зубную эмаль. Для восполнения баланса данных веществ они рекомендуют есть разнообразную зелень и в том числе налегать на шпинат. Одними из лучших поставщиков кальция (а заодно и фосфора) являются орехи, сыр.Не стоит забывать об овощах с антибактерицидными свойствами. Потребление всем известных лука и чеснока снижает риск появления кариеса или воспалительных процессов, позволяет избежать галитоза. Кроме того, для хорошего кровообращения в ротовой полости необходимо жевать твердые плоды - такое жевание помимо витаминизации дает эффект массажа десен.Напомнили эксперты и о том, что обязательным условием для поддержания здоровья зубов является включение в рацион питания йодосодержащих растений - морской капусты и других водорослей.