Эксперт: производить чистку кожи в области носа смертельно опасно

Выдавливать высыпания на лице небезопасно, так как можно спровоцировать распространение опасных бактерий. А на некоторых зонах это категорически запрещено делать. В частности, профессор дерматологии Джереми Брайер призывает быть особо аккуратным с носогубным треугольником. Он окрестил эту зону "треугольником смерти".

Данный участок на лице ограничивается тремя точками: верх переносицы и уголки рта. Здесь, как правило, локализуется львиная доля высыпаний. Опасность заключается в том, что кровь от этой зоны направляется по венам в так называемые пещеристые синусы. Они являются частью оболочки головного мозга и располагаются внутри черепной коробки.

Таким образом, если в "треугольнике смерти" образуется ранка, через нее в сосуды могут попасть бактерии с рук или из окружающей среды. Как реакция на попадание бактерий в сосудах мозга может формироваться тромб (его задача - остановить заражение), повысится давление и, возможно, разовьется инсульт. В 30% случаях тромбоз кавернозного синуса приводит к смерти.
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