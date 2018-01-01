Эксперт: производить чистку кожи в области носа смертельно опасно
Данный участок на лице ограничивается тремя точками: верх переносицы и уголки рта. Здесь, как правило, локализуется львиная доля высыпаний. Опасность заключается в том, что кровь от этой зоны направляется по венам в так называемые пещеристые синусы. Они являются частью оболочки головного мозга и располагаются внутри черепной коробки.
Таким образом, если в "треугольнике смерти" образуется ранка, через нее в сосуды могут попасть бактерии с рук или из окружающей среды. Как реакция на попадание бактерий в сосудах мозга может формироваться тромб (его задача - остановить заражение), повысится давление и, возможно, разовьется инсульт. В 30% случаях тромбоз кавернозного синуса приводит к смерти.
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