3 способа снять стресс

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Нужно снять стресс? Но как это сделать? «Сохраняй спокойствие!» – знакомый императив. Однако его легче произнести, чем выполнить…А тем временем тайфун эмоций закручивается спиралью внутри и сносит целые миры. Порой тайфун вырывается наружу, и тогда ты начинаешь кричать: повышаешь голос на домочадцев, коллег и даже случайно подвернувшихся под горячую руку людей… Если же титаническими усилиями тебе удается удержать эмоциональную бурю и внешне сохранить спокойствие? В таком случае вся тяжесть разрушений ложится на твое здоровье. Эти варианты тебе не подходят? Тогда учись снимать стресс!Психологи и врачи – в зависимости от той или иной школы или направления психологии – дают разные рекомендации, позволяющие снять стресс без последствий для психики и отношений с другими людьми.Снять стресс: способ первый, «народный»Начнем с самой простой, но все же эффективной практики. Помнишь, как в детстве учили: прежде чем ответить на грубость, сосчитай до десяти? Этот мудрый совет работает и во взрослой жизни. Сделав паузу в 10 секунд, можно успеть переосмыслить ситуацию, а тем временем спадет накал страстей, а к тебе, возможно, придет понимание, что масштабы проблемы не так катастрофичны – и ураган эмоций уляжется сам собой.Прежде чем решить, что этот метод тебе не подходит, испытай его несколько раз: на самом деле он неплохо работает. Главное, в состоянии эмоционального потрясения не забыть и не полениться посчитать до десяти. А если уж не поможет, тогда пробуй другое средство.Второй способ снятия стрессаЭтот способ реакции на стресс лучше всего подойдет молодым, физически сильным, активным людям. Тем, кто предпочитает действовать, а не страдать и хандрить на диване.Бихевиоризм (behaviour – поведение на английском) отталкивается от неразрывной связи стимула (внешняя среда) и ответной реакции (психика). Психологи, которые придерживаются этого популярного направления, уверены, что любой стимул вызывает реакцию, которую нельзя подавлять.Наиболее естественная человеческая реакция на стресс – мышечная активность, то есть потребность или бежать от опасности или, напротив, сражаться, обороняться. Так что с точки зрения бихевиористов в ответ на стресс вовсе не нужно сохранять спокойствие в любой ситуации. Это даже может быть вредным! Нужно просто реагировать на стресс адекватно.Чувствуя, что страсти накаляются, начни движение. Ходи по кабинету во время конфликтного совещания; а если становится очевидным, что спор с супругой «до добра не доведет» – выйди на улицу и прогуляйся быстрым шагом пару кварталов. Если возможности двигаться и не быть при этом неправильно понятым, не представляется – можно просто напрячь все мышцы, сгруппировав тело и держать в напряжении как можно дольше, а затем резко отпустить и максимально расслабиться.Снимаем стресс: метод №3Если ты, по сути, рационален, логичен и в придачу обладаешь хорошим воображением, этот способ для тебя. Тут для сохранения спокойствия следует опираться на свои когнитивные способности. Включай мозг: спокойный, сосредоточенный разум, не направленный во вред другим, сильнее, чем любая физическая сила во вселенной. По крайней мере, так утверждают коучи и тренеры по саморазвитию.«Cogito ergo sum» – я мыслю, значит, я существую. На этом тезисе и построены идеи и название школы когнитивной психологии. Это направление утверждает главенство разума над эмоциями и чувствами: «я мыслю – значит, я в состоянии контролировать ситуацию и свою жизнь».И если твой собеседник вышел из берегов, не кричи в ответ – просто вклюяи воображение и представь его в нелепом виде. Например, если на тебя орет разбушевавшийся начальник, представь его в детских ползунках или в костюме Наф–Нафа, или «ню». Главное, нужно не показывать виду и не смеяться. Можно выработать привычку не вслушиваясь, кивать головой. И не стоит переживать, что не уловишь суть того, что тебе только что сообщили на повышенных тонах: если собеседник перешел на крик, значит, полезная информация у него закончилась. Он кричит не тебе, тебя все это не касается. Сейчас твой собеседник просто эмоционирует, выплескивая в эфир свою усталость, раздражение, семейные и служебные неурядицы… Не спеши впускать его негатив внутрь себя. Пережди в укрытии. Когда страсти, наконец, улягутся, вы сможете продолжить разговор, вернув его в конструктивное русло.Снимать или не снимать?Для каждого возраста и мировоззрения существует свой способ овладеть искусством релаксации. Все люди разные, различными бывают и ситуации, поэтому не бывает единого универсального метода снятия стресса. К тому же стоить принять тот факт, что иногда от нас требуется не спокойствие и расслабленность, а действие, реакция.Так, что перед тем как прочесть успокоительную «мантру», задумайся: а не стоит ли вступить в конфликт, настоять на своем? Возможно, после этого снимать стресс придется уже твоему оппоненту?