Что делать, когда ухо болит у ребенка?
Если ваш кроха постоянно трет ушко и плачет – значит, оно у него болит. Попадание инфекции в ухо может сопровождаться так же высокой температурой. Только не паникуйте, при правильном лечении ушное воспаление у ребенка можно вылечить меньше чем за неделю.
Что же в первую очередь нужно делать:
• вызовите врача, только специалист скажет вам о степени тяжести воспаления и назначит соответствующее лечение;
• если ушко начало гноиться, вам следует вытереть гной ватным тампоном и промыть его теплым мыльным раствором.
• чтоб облегчить боль до прихода врача – сделайте ребенку согревающий компресс. Он уменьшит болевые ощущения.
Если ваш ребенок склонен к ушным воспалениям – всегда берегите его ушки – покупайте шапочки ушанки, а если на улице ветрено – можно положить в уши ватные тампоны.
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