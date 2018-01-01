Что делать, когда ухо болит у ребенка?

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Воспаляется и болит ухо у ребенка чаще всего в результате простуды. Первые несколько лет жизни детские ушки наиболее подвержены опасности опадения туда инфекции. Как выявить то, что у малыша болит ухо и как лечить воспаление подробнее в нашей статье.Если ваш кроха постоянно трет ушко и плачет – значит, оно у него болит. Попадание инфекции в ухо может сопровождаться так же высокой температурой. Только не паникуйте, при правильном лечении ушное воспаление у ребенка можно вылечить меньше чем за неделю.Что же в первую очередь нужно делать:• вызовите врача, только специалист скажет вам о степени тяжести воспаления и назначит соответствующее лечение;• если ушко начало гноиться, вам следует вытереть гной ватным тампоном и промыть его теплым мыльным раствором.• чтоб облегчить боль до прихода врача – сделайте ребенку согревающий компресс. Он уменьшит болевые ощущения.Если ваш ребенок склонен к ушным воспалениям – всегда берегите его ушки – покупайте шапочки ушанки, а если на улице ветрено – можно положить в уши ватные тампоны.