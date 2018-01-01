Почему женщины чаще страдают от мигреней

Опубликованные на днях данные демонстрируют механизм развития мигрени, который потенциально может объяснить, почему женщины страдают от этой проблемы чаще, чем мужчины.Исследование предполагает, что половые гормоны влияют на клетки, расположенные вокруг тройничного нерва, и связанные с ним кровеносные сосуды в голове. При этом эстрогены, активность которых максимальна у женщин репродуктивного возраста, играют важную роль в повышении чувствительности этих клеток, что и вызывает мигрень. Результаты исследований открывают перед учеными перспективы персонализированного лечения мигрени.«На нашей экспериментальной модели мы можем наблюдать значительные различия между мужчинами и женщинами и пытаемся понять молекулярные соответствия таких различий. Хотя это сложный процесс, мы считаем, что в данном случае важную роль играет модуляция тройнично-сосудистой системы при помощи половых гормонов, хотя этот процесс еще не был достаточно изучен», - объясняет профессор Антонио Феррер-Монтиель (Antonio Ferrer-Montiel) из испанского Университета Мигеля Эрнандеса (Universitas Miguel Hern?ndez).Феррер-Монтиель и его команда исследовали множество работ по половым гормонам, чувствительности к мигрени и реакции клеток на триггеры мигрени, чтобы определить, какую роль данном случае играют конкретные гормоны. Некоторые гормоны (например, тестостерон), похоже, защищают от мигрени, в то время как другие (например, пролактин) усиливают мигрень. Усиливающие мигрень гормоны создают в клетках ионные каналы, которые контролируют реакции клеток на внешние раздражители, более или менее уязвимые для триггеров мигрени.Что касается роли некоторых гормонов, то здесь требуется гораздо больше исследований. Тем не менее, именно эстроген ученые выделяют, как ключевой фактор для понимания причин мигрени. Сначала на него обратили внимание из-за большей распространенности мигрени у женщин в период менструации, и связи некоторых типов мигрени с изменениями уровня гормонов в зависимости от менструального цикла. В настоящее время данные исследовательской группы показывают, что эстроген и изменения его уровня повышает чувствительность клеток, расположенных вокруг тройничного нерва. Таким образом, он способствует возникновению мигрени.Однако Феррер-Монтиель предупреждает, что их работа является предварительной. Роль эстрогена и других гормонов в возникновении мигрени достаточно сложна, и для ее понимания требуется гораздо больше исследований. Авторы подчеркивают необходимость проведения длительных исследований, посвященных взаимосвязи между менструальными гормонами и мигренями. Их нынешняя работа основана на исследованиях, проводившихся в лабораторных условиях и на животных, которые не так легко перевести в отношении людей, страдающих мигренью.Тем не менее, Феррер-Монтиель и его коллеги считают результаты своих исследований многообещающими для лечения мигрени. Они намерены продолжить свое исследование с использованием доклинических моделей человека, которые более схдны с реальными пациентами. «В случае успеха мы будем способствовать улучшению персонализированной медицины при лечении мигрени», - заявил Феррер-Монтиель.