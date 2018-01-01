Анализ крови может показать людей, которых поразит рак почки

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Сотрудники Национального института здоровья Великобритании научились предсказывать развитие рака почки по исследованию крови. То есть речь идет о постановке диагноза задолго до появления явных симптомов.Эксперты предлагают отслеживать повышение концентрации маркера KIM-1, наблюдаемое при повреждениях почек. И это может быть сигналом будущего рака. Анализ данных раковых больных доказал: повышенный уровень KIM-1 действительно способен указывать на возможность развития рака в течение ближайших пяти лет.Для анализа ученые отобрали 190 человек с подозрением на рак и 190 здоровых человек. При сравнении концентрации маркера KIM-1 оказалось, что в крови людей из группы с очень высоким риском рака почки показатели маркера были вдвое выше, чем в крови людей из контрольной группы.