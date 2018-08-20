ТОП-6 веганских блюд, в которых белка больше, чем в мясе

Эксперты назвали 6 здоровых вегетарианских блюд, которые содержат больше белка, чем мясо и молоко. Это еще раз доказывает, что вегетарианское питание может быть вполне адекватным по количеству белковой пищи.Довольно часто любителей вегетарианского образа жизни упрекают в том, что следование данному рациону, исключающему любые источники пищи животного происхождения, лишает их одного из трех ключевых компонентов здорового питания - белковых продуктов. Белок очень важен для нашего здоровья. В реальности, после воды белки находятся на втором месте в списке необходимых субстанций для организма. Дело в том, что белок представляет собой важный компонент для каждой клетки тела, ведь волосы и ногти преимущественно состоят из белка. Именно его использует организм для строительства и восстановления мышц. Наконец, белки обеспечивают нам сытость и борьбу с лишним весом. Но оказывается, в вегетарианском питании много блюд, которые содержат белков больше, чем мясо и молоко. И вот 6 самых ключевых.Содержание белка в семенах конопли составляет 31 г на порцию в 100 г. Они насыщены белками и содержат все 22 известных аминокислоты. Кроме того, в этих семенах множество жирных кислот Омега-3 и Омега-6, что делает их отличной альтернативой рыбы. Темпу - это традиционный соевый продукт, который очень популярен в Индонезии. Он изготовлен из подвергшихся брожению приготовленных соевых бобов, из которых делают что-то вроде торта. Данный продукт можно разрезать и готовить подобно тофу. Кстати, это отличная альтернатива тофу, так как содержит еще больше волокон и белков.Собственно в соевых бобах содержится 18 г белка на одну порцию чашку приготовленного продукта. Соевые бобы обеспечивают почти все необходимые организму важнейшие аминокислоты, как это делают и белки животного происхождения. В чёрной фасоли содержится 15 г белка на одну приготовленную чашку продукта. Это не только отличный источник белка, но и продукт, содержащий волокна, калий, фолаты, витамин B6 и множество фитонутриентов. Ну и замыкает наш список миндальное масло, в одной столовой ложке которого содержится 12 г белка. Это эквивалент полноценной чашки жирного коровьего молока.