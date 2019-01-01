Названы три опасных причины постоянно холодных ног

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У некоторых людей конечности остаются холодными даже в жару. Согласно данным, опубликованным на сайте Кливлендской клиники, холодные ноги могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем.В частности, постоянно холодные и мерзнущие конечности, как следует их опубликованной информации, являются распространенным сигналом о развитии склеродермии – неблагоприятного состояния, характеризующегося поражениями мелких сосудов.В принципе, у пациентов, страдающих от холодных конечностей, врачи в первую очередь начинают подозревать болезни сосудистого свойства. Например, холодные ноги могут оказаться одним из признаков атеросклероза – недуга, поражающего эластичные ткани артерий, делающего их твердыми и хрупкими.Но, помимо сосудов, мерзнущие конечности могут указывать и на проблемы с печенью. Этот орган участвует в энергетическом обмене в организме человека и при возникновении нарушений в нем кровь начинает циркулировать по малому кругу – так организм оптимизирует производство энергии. Конечности при этом недополучают активного тока крови, - и холодеют.Кстати, за процессы выработки и сохранения энергии вместе с печенью отвечает и щитовидная железа. При мерзнущих ногах будет не лишним проверить и ее.Кроме этого холодные ноги могут также быть следствием действия гормонов. Особенно сильно при этом страдают женщины. В женском организме в зависимости от менструального цикла «скачет» уровень гормона эстрогена. В результате кровеносные сосуды становятся невероятно чувствительными к изменениям температуры в окружающей среде – ее колебания легко провоцируют у женщин сужение сосудов, приводящее к замедлению кровообращения в конечностях и, как следствие, к их охлаждению.