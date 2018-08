Недосыпания старят сердце

У взрослых, которые спят слишком мало или слишком много, может повышаться риск сердечного приступа или инсульта. Американские исследователи, предлагают называть этот эффект «избыточным возрастом сердца».По данным американского исследования, у взрослых, спавших в среднем по 7 часов в сутки, наблюдался наименьший уровень риска сердечных заболеваний. По оценкам исследователей их «избыточный возраст сердца» был приблизительно на 3,7 года больше хронологического возраста. У тех, кто спал по 6 или по 8 часов, избыточный возраст сердца равнялся 4,5 годам, а у тех, кто спал в среднем 5 и менее часов – этот показатель равнялся 5,1 годам«Длительные периоды недосыпания оказывают негативное влияние сразу на несколько систем организма, включая сердечно-сосудистую систему», - говорит автор исследования Куанх Янг (Quanhe Yang) из Центра по контролю и профилактике заболеваний (Center for Disease Control and Prevention) в Атланте, США.«Исследования показали существенную взаимосвязь между продолжительностью сна и факторами риска возникновения болезней сердца, такими как гипертония, курение, высокий уровень холестерина в крови, диабет и ожирение, а также смертностью», - утверждает доктор Янг .Возраст сердца ученые определяют как прогнозированный возраст сосудистой системы человека, основанный на профиле риска сердечно-сосудистых заболеваний, который был разработан в ходе Фрэмингемского исследования сердца в 2008 году.Как объясняет доктор Янг, разница между возрастом сердца человека и его хронологическим возрастом и называется «избыточным возрастом сердца. Чем он выше, тем выше риск развития сердечных заболеваний.Например, если у 40-летнего мужчины возраст сердца составляет 44 года (исходя из его профиля сердечно-сосудистых рисков - личных рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний), то его избыточный возраст сердца - 4 года.«По сути, его сердце на 4 года старше, чем должно быть у типичного человека его возраста. Концепция возраста сердца помогает упростить оценку риска развития сердечных заболеваний. Цель исследования заключалась в том, чтобы найти связь между недостатком сна и здоровьем сердца. Избыточный возраст сердца представляет собой упрощенный способ выражения риска развития сердечных заболеваний», - говорит доктор Янг.Янг и его коллеги проанализировали данные Национального исследования состояния здоровья и режима питания, которое проводилось в США в 2007-2014 годах и охватило 12 755 участников в возрасте от 30 до 74 лет, у которых до этого не было заболеваний сердца или инсульта.Участники исследования сообщили о своей средней продолжительности сна. На основе этих данных, группа исследователей разделила участников на пять групп. Около 13% заявляли, что спят в среднем по пять или менее часов, 24% - 6 часов, 31% - 7 часов, 26% - 8 часов и около 5% - 9 и более часов в сутки.Исследователи рассчитали избыточный возраст сердца участников, учитывая их возраст, пол, артериальное давление, уровень холестерина, лечились ли они от гипертонии, курят ли они, страдают ли диабетом. На основе этих данных они разработали общий профиль риска сердечно-сосудистых заболеваний участников. Затем они перевели этот профиль риска в термины избыточного возраста сердца.По словам Янга, определение избыточного возраста сердца позволит большему количеству людей, особенно молодых, среди которых риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается, осознать важность рекомендаций медиков и спать по семь часов в сутки.«Предыдущие исследования показали, что продолжительность сна у взрослых связана с сердечно-сосудистыми факторами риска, сердечно-сосудистыми заболеваниями и смертностью от разных причин. Слишком длительный, как и слишком короткий период сна связан с повышенным риском сердечных заболеваний, причем большинство исследований показывают, что наименьший риск возникает, если человек спит по 7 часов в сутки», - утверждает доктор Грегг Фонаров (Gregg Fonarow), кардиолог Медицинской школы Дэвида Геффена при Калифорнийском университете (Devid Geffen School of Medicine at the University of California).Более короткая продолжительность сна, по мнению доктора Фонарова, может способствовать риску развития сердечно-сосудистых заболеваний посредством воздействия на метаболические и эндокринные функции организма, способствуя возникновению воспалительных процессов, повреждению сосудов и нарушению ритма сна