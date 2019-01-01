Беспокоят запоры: 5 рецептов из ананаса в помощь!

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Нарушения пищеварения — очень распространённая проблема. Например, многих беспокоят запоры. К счастью, для борьбы с ними можно использовать натуральные средства.Эксперты поделились 5 рецептами из ананаса. С одной стороны, их легко приготовить. С другой стороны, они приносят пользу организму. Что касается запора, то благодаря им ты сможешь справиться с этой проблемой.Разумеется, первым делом стоит улучшить свои привычки в области питания. Например, одна из полезных привычек — есть больше продуктов с клетчаткой. Так, рекомендуется есть больше фруктов и круп. Это улучшает перистальтику кишечника и, в свою очередь, способствует очищению организма.Когда нас беспокоят запоры, это может стать хронической проблемой. Они возникают из-за злоупотребления полуфабрикатами, жирной пищей и углеводами. С другой стороны, дефицит физической активности, воды и фруктовых соков также могут приводить к запору.Другими словами, помимо здорового питания важно быть активным. Сидячий образ жизни — серьёзный враг здоровья. Например, попробуй начинать день с прогулок. Всего 20 минут прогулок способны принести большую пользу здоровью.Вода защищает наш организм от гриппа и простуды. Так, 8 стаканов воды в день отлично увлажняют наш организм. Помимо этого, вода помогает иметь регулярный стул без больших усилий.Иначе говоря, вовсе не обязательно дожидаться жажды для того, чтобы пить. Рекомендуется всегда иметь под рукой бутылку воды. Пей её на протяжении всего дня. Что касается воды, то лучше всего пить чистую воду без добавок. Только в этом случае вода принесёт наибольшую пользу.1. Коктейль из ананаса и сельдереяИнгредиентыАнанас среднего размера (300 г.)1 стебель сельдерея (150 г.)Веточка жерухи (листья) (100 г.)1 литр водыПриготовлениеДля начала очисти ананас от кожуры и порежь его маленькими кусочками.Вымой сельдерей и жеруху.Положи указанные ингредиенты в блендер и добавь 1 литр воды.Хорошо перемешай. Вот и все, твой коктейль готов!2. Салат из капусты и ананасаИнгредиенты1,25 стакана белой или красной капусты (200 г.)3 столовых ложки оливкового масла (30 мл.)1 горстка изюма (100 г.)1 стакан мякоти ананаса (150 г.)щепотка соли и перцаПриготовлениеВо-первых, мелко нарежь полосками капусту. Погрузи их в горячую воду на пару минут. Это позволит размягчить капусту.А также нарежь ананас небольшими кубиками.Разрежь пополам изюм.Возьми подходящую ёмкость и перемешай в ней все ингредиенты.ЗаправкаПеремешай оливковое масло с солью и перцем. Заправь салат готовым соусом.3. Ананасовый сок — самый простой рецептИнгредиенты1 лимон (30 г.)стакан воды (250 мл.)2 круглые дольки ананаса (50 г.)1 столовая ложка кунжута (10 г.)ПриготовлениеВ первую очередь поджарь кунжут на медленном огне и отложи его в сторону.Добавь в блендер воду, лимон вместе с цедрой, ананас и кунжут.Перемешивай ингредиенты до тех пор, пока коктейль не станет однородным.Пей его холодным.4. Салат из ананаса, курицы и красного яблокаИнгредиенты1 ананас (300 г.)Средний лимон (30 г.)1 красное яблоко (40 г.)2 куска куриной грудки (150 г.)4 салатных листа (50 г.) (подойдёт любой салат)ПриготовлениеВо-первых, очисти ананас от кожуры. Затем порежь его мякоть на кусочки.Во-вторых, нарежь куриную грудку.Хорошо вымой яблоко, а также удали из него сердцевину. А еще порежь его маленькими кубиками.Перемешай все ингредиенты в миске для салата и заправь его лимонным соком. Дело в том, что благодаря соку лимона яблоко не будет темнеть.5. Салат из ананаса и креветокИнгредиентысредний лимон (30 г.)1 среднее яйцо (60 г.)маленький ананас (200 г.)щепотка соли и перцамелко нарубленная красная луковица (30 г.)5 листов салата (30 г.)1/2 стакана оливкового масла (100 мл.)1 стакан креветок (200 г.)ПриготовлениеВо-первых, отвари креветки в кипящей воде. Готовые креветки розовеют. Они должны быть мягкими, но упругими.Во-вторых, положи готовые креветки в стеклянную чашку со льдом и водой на пару минут. Холодные креветки следует очистить. При необходимости порежь их на средние кусочки.Отдельно отложи 4 целые очищенные креветки.А еще удали кожуру с ананаса и нарежь его мякоть маленькими кусочками.Затем нарежь кружочками яйцо.Наконец, настал момент нарубить салатные листья.А также нарежь мелкими кусочками креветки, отложенные ранее.Положи в чашу для салата креветки, ананас и салатные листья.Добавь мелко нарезанный лук. Его количество также зависит от твоих вкусовых предпочтений. Если лук для тебя слишком острый, можешь использовать сладкий или зелёный лук.Заправь готовый салат лимонным соком, маслом, солью и перцем. А также аккуратно перемешай ингредиенты.Укрась салат ломтиками яйца и 4 целыми креветками.Итак, стоит помнить о том, что фрукты должны быть постоянным элементом твоей диеты. Только в этом случае ты забудешь, что такое, когда беспокоят запоры. Вот увидишь, эти рецепты с ананасом позволяет тебе распрощаться с этой проблемой. Уже вскоре ты заметишь, как улучшится твоё пищеварение.