Сигаретный дым провоцирует храп у ребенка

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Некоторые изменения в нашем организме могут сигнализировать о том, что в организме что-то не так. Храп можно считать таким сигналом. Настоящее наказание оказаться рядом с человеком, который ночью храпит. Он спит, а вам приходится постоянно его толкать. Ученые из Китая провели более 20 исследований, который были посвящены влиянию сигаретного дыма на детский организм.Специалисты выявили, что курение матери после родов на 90% повышает риск возникновения храпа. Китайские ученые обследовали более 80 000 детей.Очень часто храп является предвестником проблем со здоровьем. Высокий риск возникновения храпа наблюдалось у тех детей, у которых мама курила. Если в семье отец курил, то риск появления храпа повышался всего на 40%. Ученые пока что не могут выяснить, почему сигаретный дым вызывает храп. Год назад инженерам получилось быстро и эффективно остановить храп. Был представлен инновационный препарат. Он позволяет бороться с надоедливым храпом. Устройство необходимо установить под подбородок. Данный прибор находится в тканевом мешочке.Устройство больше напоминает защитную маску, которую сдвинули на подбородок. Оно позволяет быстро и эффективно устранить храп во время сна. Помимо этого, инновационное устройство собирает информацию о человеке во время ночного отдыха. Систему необходимо соединить с мобильным приложением. Через него будет все контролироваться.