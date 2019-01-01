Сигаретный дым провоцирует храп у ребенка
Специалисты выявили, что курение матери после родов на 90% повышает риск возникновения храпа. Китайские ученые обследовали более 80 000 детей.
Очень часто храп является предвестником проблем со здоровьем. Высокий риск возникновения храпа наблюдалось у тех детей, у которых мама курила. Если в семье отец курил, то риск появления храпа повышался всего на 40%. Ученые пока что не могут выяснить, почему сигаретный дым вызывает храп. Год назад инженерам получилось быстро и эффективно остановить храп. Был представлен инновационный препарат. Он позволяет бороться с надоедливым храпом. Устройство необходимо установить под подбородок. Данный прибор находится в тканевом мешочке.
Устройство больше напоминает защитную маску, которую сдвинули на подбородок. Оно позволяет быстро и эффективно устранить храп во время сна. Помимо этого, инновационное устройство собирает информацию о человеке во время ночного отдыха. Систему необходимо соединить с мобильным приложением. Через него будет все контролироваться.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
http://medvesti.com - Добавил viade в категорию Другие
Добавить комментарий