Синдром хронической усталости носит биологический характер, выяснили ученые

Международная группа медиков из университета Колумбии, работающая в центре инфекций и иммунитета, выяснила, что изменения в иммунитете человека могут поспособствовать появлению хронической усталости.Изучив анализы образцов крови и тканей, ученые подтвердили, что синдром хронической усталости имеет биологическую природу, это не является психологическим отклонением, как считалось ранее. Кроме того, медики отметили присутствие разных стадий развития данного заболевания.При помощи экспериментальных подходов, учеными было выделено негативное влияние вируса Эпштейна-Барр, вызывающего синдром хронической усталости. Также надо отметить, что это заболевание начинает развиваться, когда человеческий организм не прошел полное восстановление.По словам специалистов, после заболевания любой острой инфекцией, иммунитет человека не способен быстро восстановиться и вернуться к гомеостатическому балансу, как следствие остается возбужденным. А уровень цитокинов понижается только в течении трех лет.Исследователи считают, что активность цитокинов у людей, страдающих синдромом недавно, и отсутствие этих молекул в организме людей, которые болеют более длительное время, свидетельствуют о том, что синдром начинается только после заражения вирусом и сопровождающего нарушения иммунной системы.