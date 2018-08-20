Коклюш заходит на новый виток

Что такое коклюш?Коклюш – острое инфекционное заболевание, вызванное бактерией Bordetella pertussis. Попадая в организм человека, она стремительно размножается и выделяет токсин, поражающий дыхательные пути. Заболевание сопровождается приступами спазматического кашля, чрезвычайно опасного для маленьких детей. Особенно опасен коклюш для детей первых месяцев жизни, среди которых отмечается самый высокий уровень смертности от этой инфекции. У младенцев часто наблюдаются приступы задержки и остановки дыхания, развиваются пневмонии, ателектазы, судороги, острая энцефалопатия. Однако и у старших детей коклюш может протекать тяжело, осложняясь воспалением легких, нарушением сердечной деятельности (при тяжелом течении пневмонии), отитом, коллапсом, грыжами, переломами ребер.Вероятность заражения коклюшем при контакте с больным составляет 90%.Основной мерой профилактики коклюшной инфекции служит специфическая профилактическая вакцинация.Тревожная статистикаПроблема подъема заболеваемости обсуждалась на всероссийском совещании «Нерешенные вопросы эпидемиологии коклюша в РФ и новые возможности его вакцинопрофилактики». Согласно озвученным на совещании эпидемиологическим данным, в 2015 году заболеваемость коклюшем в России выросла на 36,8%. При этом значительное число случаев болезни – 37,9% пришлось на детей в возрасте 7-14 лет. В 2016 году тенденция к росту заболеваемости сохранилась – число зарегистрированных случаев увеличилось на 27,4% по сравнению с 2015 годом.По итогам первого полугодия 2018 года уровень заболеваемости вырос более, чем вдвое в сравнении с тем же периодом прошлого года.Такие показатели говорят об очередном циклическом подъеме этой инфекции (и не только в России), говорят эксперты. А также о активной циркуляции возбудителя коклюшной инфекции и поддержанию уровня бактерионосительства среди подростков.Более того, официальные эпидемиологические данные могут не отражать реальной картины заболеваемости.Так, по словам главного эпидемиолога Минздрава РФ, зав. кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета Николая Брико, традиционный культуральный метод диагностики коклюша недостаточно чувствителен, а серологические и ПЦР-методии используются пока очень ограничено. К тому же, истинная заболеваемость коклюшем у детей дошкольного и младших школьников недооценена из-за преобладания легких и стертых форм заболевания.Предсказуемые проблемыМежду тем, как отметил Брико, для специалистов рост заболеваемости коклюшем в последние годы не стал неожиданностью.Причиной этого стало также предсказываемое экспертами снижением популяционного иммунитета и уменьшением иммунной прослойки через 5-7 лет после проведения первичной плановой АКДС-вакцинации. К подобным выводам пришли и в Санкт-Петербургском ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, где изучали состояние поствакцинального иммунитета к коклюшу у детей в возрасте 3-15 лет. Специалисты обратили внимание на то, что доля детей с признаками перенесенной инфекции нарастала в среднем через 6-7 лет после последней вакцинации.Выход из этой ситуации врачи-инфекционисты видят в последующей ревакцинации от коклюша, которая насегодняшний день в российском Национальном календаре прививок не предусмотрена.Плановая прививка АКДС (дифтерия, коклюш, столбняк) делается детям троекратно, начиная с трехмесячного возраста, с ревакцинацией через год после последней дозы. Однако ревакцинация в более старшем возрасте касается уже только дифтерии и столбняка. И это несмотря на то, что, как объяснила руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней» ФМБА России, профессор Сусанна Харит, поствакцинальный иммунитет к возбудителю инфекции начинает снижаться уже через 1-3 года после прививки.А как за рубежом?Согласно представленному на совещании обзору международного опыта, плановая ревакцинация против коклюша у детей в возрасте 4-6 лет включена в нацкалендари профилактических прививок 51 страны (в том числе, США, Канады, большинства стран Евросоюза и ряда стран СНГ). Третья ревакцинация в возрасте 9-17 лет проводится в 39 стран. А мониторинг за коклюшной инфекцией, полученные из этих стран, показывает, что уже после первой ревакцинации значительно снижается заболеваемость среди детей 4-10 лет, а за счет эпидемиологического эффекта – и у детей грудного возраста.И это один из самых сильных аргументов инфекционистов за ревакцинацию. Дело в том, что первую дозу вакцины грудные дети получают в лучшем случае в трехмесячном возрасте. Иммунитет к заболеванию вырабатывается постепенно после получения очередной дозы вакцины, поэтому в первые месяцы жизни дети не защищены от болезни. В связи с этим в ряде стран (в частности, в Англии, в Израиле) уже введена вакцинация будущих мама на поздних сроках беременности.Что делать?Специалисты настаивают на необходимости обязательной ревакцинации россиян в шесть и 14 лет, а от 18 лет и старше – каждые 10 лет (так сейчас вакцинируют от дифтерии). Полноценная иммунизация населения может помочь спасти тысячи детей и взрослых, считают эксперты. Но расширение Нацкалендаря потребует дополнительного финансирования, тем более, что для детей старше шести лет вакцину АКДС использовать нельзя, нужна менее реактогенная (и более дорогая) бесклеточная вакцина.Российские эпидемиологи уже не раз обращались в Минздрав с ходатайством о включении ревакцинации от коклюша в Национальный календарь, но пока никакой информации о реакции ведомства нет.